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Tatar:Kıbrıs eski Kıbrıs değil, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil

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Tatar:Kıbrıs eski Kıbrıs değil, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil
Tatar:Kıbrıs eski Kıbrıs değil, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği üst düzey BM yetkilisiyle görüşmesi 14.30’da sona erdi.

Çalışma yemeği şeklindeki görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar “Lute, gerçekten uzun bir zamandır bu toplantı için büyük bir gayret sarf ediyor.Bizim pozisyonumuz açık ve nettir” dedi.

Tatar, “Burada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kıbrıs eski Kıbrıs değil, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil” ifadelerini kullanarak, Lute’un Kıbrıs Türk tarafının haklı olduğu tarafları gördüğünü belirtti. 

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