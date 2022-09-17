Tatar:Kıbrıs Türk halkı olarak sanatla bütünleşerek dünyaya, maruz kaldığımız engelleri aşacağımızın mesajını veriyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan istan’ın önemli üniversite, kütüphane ve müze yetkililerinden oluşan heyet onuruna düzenlenen Güzel Sanatlar Eylül Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan sergi; resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Tatar , istan’dan gelen misafirleri selamlayarak başladığı konuşmasında, “Kıbrıs Türkleri olarak, binlerce yıl öncesine dayanan akrabalık bağlarımız olan sizleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nde böylesine anlamlı bir sanat etkinliğinde ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ortak atalarımızdan gelen bağlarımız bizi burada buluşturdu” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin maruz kaldığı acımasız ambargoların sanat yoluyla dünya ile bütünleşerek aşıldığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar“Sanatla bütünleşerek bütün dünyaya bu engelleri aşacağımızın mesajını veriyoruz” şeklinde konuştu. ’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı şunları kaydetti: “Aramızda binlerce kilometre olsa da başta istan olmak üzere bütün Türki Cumhuriyetleri ile aramızda akrabalık bağları ve gönül birliği var. Belki bugün farklı lisanlarda konuşuyoruz ancak bizim tarihimiz birdir, kültürümüz birdir, duygularımız birdir, yüreklerimiz birdir. Bu birliği dışa vurmanın en önemli yolu da sanattır. İşte bugün burada Yakın Doğu Üniversitesi’nde bu birliği yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” Cumhurbaşkanı , Güzel Sanatlar Eylül Sergisi’nde emeği geçen sanatçıları kutladı ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni kurarak bu birlikteliğin güçlenmesine yaptığı katkılar nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e de teşekkür ett