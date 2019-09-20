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Tatar:Kıbrıs Türk halkı Türkiye ile birlikte yürüdü, yürümeye devam edecektir

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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Prof. Dr. Necdet Basakoordinatörlüğünde Ankara’da gerçekleştirilen ‘Kıbrıs’ta Son Söz’ panelinde konuştu
Tatar:Kıbrıs Türk halkı Türkiye ile birlikte yürüdü, yürümeye devam edecektir

Başbakan Ersin Tatar sözlerine ; ‘Kıbrıs meselesi daha da önem kazandı. Biz Türkiye’nin desteğine önem veriyoruz geçmişte olduğu gibi Kıbrıs Türk halkı Türkiye ile birlikte yürüdü ve yürümeye devam edecektir, bazı kesimler federal bir çözümde modası geçmiş garantörlüklerin şekil değişmesi gibi tezgahlarla Kıbrıs Türkü’nü Türkiye’den koparmak istemektedirler biz buna müsaade etmeyeceğiz’ diyerek başladı.

Konuşmasında Kıbrıs Türkünün geçmişte verdiği mücadeleleri anımsatan Tatar, ‘Ada’da hukuksuzluğu yapanın Kıbrıslı Rumlar olduğuna vurgu yaptı. Tatar, ‘esas amaç Kıbrıs Türk halkının refahı, Doğu Akdeniz’de istikrarın sürdürülebilmesidir bunun için de KKTC’nin yaşaması gerekir. Artık macera istemiyoruz tehlikeli oyunlara Kıbrıs Türk halkı gelmemelidir’ diye konuştu.. Başbakan Ersin Tatar, uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuka göre Kıbrıs’ta iki eşit halk olduğunu kabul eden dünyanın Kıbrıs Türk Halkına ambargo uygulanmasının yersiz ve haksız olduğuna da vurgu yaptı.

Maraş konusunda ise Tatar, hukuk temelinde 1974’ten beri kapalı olan Maraş’ın tamamıyla açılmasıyla önemli bir hamle yapmış olacağız’ ifadelerini kullandı. Başbakan Tatar, ‘esasında Türkiye ile bir millet iki devletiz artık Kıbrıs’ta federal temelde anlaşmadan ziyade egemen eşitliğe dayanan bir anlaşma olmalıdır’ diyerek; ‘Artık Siyasi eşitlik değil egemen eşitlik esastır. Bu AB çatısı altında iki devlet olabilir konfederasyon olabilir’ diye konuştu.

Tatar sözlerini; ‘Proaktif siyaset diyoruz, Ercan’a direk uçuşlar başlayacak, Maraş açılacak, bu mesajları veriyoruz. Ekonomi mali işbirliği protokoller ekonomiyi tetikleyen itici güçlerdir. Hükümetin siyaseti şudur: önümüze bakacağız moralimizi yüksek tutacağız çünkü biz güçlüyüz. Doğu Akdeniz’de büyük Türkiye ile varlığımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz’ diyerek tamamladı

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