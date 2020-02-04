  • BIST 121.571
  • Altın 300,889
  • Dolar 5,9787
  • Euro 6,6051
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Tatar:Kıbrıs Türkü kendi geleceğini tayin etme hakkını kimseye teslim etmez

»
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, kitle toplantılarını Gönyeli’de sürdürdü…
Tatar:Kıbrıs Türkü kendi geleceğini tayin etme hakkını kimseye teslim etmez

Halkla bir araya gelen ve son gelişmelere ilişkin bilgi veren Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanlığının; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en kıdemli, en yüksek makamı ve dünyaya açılan penceresi olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere işaret ederken, KKTC’nin bölgedeki öneminin daha da arttığını anımsatan Tatar, bu aşamada da partisinin gerçek ideolojisinin Cumhurbaşkanlığı makamına taşınması gerektiğini belirtti.

Tatar, hükümet çalışmaları içerisinde de ellerinden geleni en iyi şekilde yaptıklarını ifade ederek, “aldığımız tedbirlerle ekonomimizi ve maliyemizi kendi ayaklarımız üzerinde durabileceği bir noktaya taşıyabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne inanan kişiler olarak bu topraklarda onurlu bir şekilde yaşayabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

Federal bir temelde çözüm sürecinin zaman kaybı olduğunu söyleyen Tatar, “Çünkü son 50 yıldır görüşülen ve konuşulan federasyon temelinde bir çözüm modeli hiçbir zaman Kıbrıs Türk halkının kabul edeceği bir çözüm şekli değildir” dedi.

Siyasi eşitlik değil egemen eşitlik temelinde, KKTC’nin çatısı altında ve Kıbrıs Türkünün kendi geleceğini tayin etmesi hakkının kimseye teslim edilmeyeceğini vurgulayan Tatar, “Bu saatten sonra biz Türkiye’mizin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyiz. Bizler için şerefli bir çözüm haysiyetli bir çözüm güvenli bir gelecek için bir çözüm mutlaka ve mutlaka yan yana yaşayabilen iki devlettir. Ama kuzeydeki devlet Kıbrıs Türk halkının olacaktır” dedi.

Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin seçime giderken verdiği mesajın “bizim kabul edebileceğimiz bir anlaşma şekli yan yana yaşayabilir iki devlettir” şeklinde olduğunu vurguladı.

Tatar, birlik ve beraberliği korumanın önemine de işaret etti.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon zenginliklerinin daha da gündeme geldiği bu coğrafyada Türkiye’nin de gücü ile uluslararası hukuk temelinde yaptığı anlaşmalar ile artık bambaşka bir Kıbrıs’ta yaşanıldığını kaydeden Tatar, “bu devleti yaşatmak yüceltmek ulusal menfaatlerimiz için Türkiye’miz için Türk millet için geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırşan, Yeni Erenköy Belediyesi bağımsız Başkanı Emrah Yeşilırmak Tatar'ı destekleyecek01 Şubat 2020 Cumartesi 12:27
  • Özersay, Cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi31 Ocak 2020 Cuma 16:43
  • Akıncı adaylığını 5 Şubat gecesi açıklıyor30 Ocak 2020 Perşembe 22:27
  • Erhürman: "Beşli konferans için zemini çok iyi hazırlamalıyız"30 Ocak 2020 Perşembe 19:47
  • Tatar: Akıncı ciddi tavizler verdi! Federal çözüm çöktü!28 Ocak 2020 Salı 16:19
  • Denktaş:"Halkımızın KKTC’yi vatan, Türkiye’yi anavatan gören bir düşünce etrafında bütünleşmekte olduğunu görüyorum"28 Ocak 2020 Salı 14:28
  • Serdar Denktaş Cumhurbaşkanlığına aday olmayacak28 Ocak 2020 Salı 13:57
  • YDP de 325 kişilik seçim komitesi oluşturulduğu bildirildi28 Ocak 2020 Salı 12:27
  • Tatar:Kıbrıs Türkü haklarından,hukukundan taviz vermeyecek27 Ocak 2020 Pazartesi 13:31
  • Akıncı adaylığını 5 Şubat 2020 çarşamba akşamı açıklayacak27 Ocak 2020 Pazartesi 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti