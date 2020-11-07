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Tatar:“Kıbrıslı Türklere Rumlar tarafından büyük haksızlıklar yapılıyor”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin Genel Kurulu’nda Maraş açılımı, Rum Lider Anastasiadis’le görüşmesi ve Türkiye ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.
Tatar:“Kıbrıslı Türklere Rumlar tarafından büyük haksızlıklar yapılıyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin Genel Kurulu’nda Maraş açılımı, Rum Lider Anastasiadis’le görüşmesi ve Türkiye ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.

Maraş açılımını yaparken KKTC ekonomisinin ana direğinin turizm olduğunu belirten Tatar, “Maraş 1974’ten önce Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gayri safi milli hasılasının yarısını kazanan çok önemli bir destinasyondu. Şimdi bu destinasyon KKTC sınırları içerisindedir” dedi.       

      “İşte bütünlüklü bir çözümün parçası olarak iade noktasında elimizde tutulan bir zenginlik ama 46 yıl sonra mademki masada bir çözüm umudu yoktur, neden KKTC sınırları içerisinde olan böyle bir zenginlik bizim ekonomimizin gelişmesi için kullanılmasın? Haliyle ne diyoruz, Taşınmaz Mal Komisyonu marifetiyle zaten eski sakinlerine iade edilecektir. Eski sakinleri ister gelirler orada çalışmalarını sürdürürler veya devrederler, satarlar ve başka yatırımcılar gelir. Önemli olan, Gazimağusa’nın hemen hemen içinde olan bu zenginliğin, bu dünya destinasyonunun KKTC’nin ekonomisine kazandırılmasıdır.” 

Rum Yönetimi Lideri NikosAnastasiadis ile görüşmesine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, Kıbrıslı Türklere yapılan en büyük haksızlıklardan birinin, 46 yıl içinde direk uçuşlara izin verilmemesi olduğunu ifade ettiğini söyledi.  Tatar, görüşmede, Anastasiadis’e, bunun başlıca sorumlusunun kendileri olduğunu söylediğini belirterek,“Sizlerin bize uyguladığı veto dolayısıyla buraya direkt uçuş yok. Çünkü siz bunu bize reva görüyor ve bize haksızlık yapıyorsunuz ve günün sonunda ekonomimizin gelişmesini engelleyerek  bize dayatma bir çözümle Kıbrıs meselesini çözeceğinizi zannediyorsunuz dedim.Bunun gerçekçi olmadığını, hiç bir zaman Kıbrıs Türkleri’nin dayatma bir çözüme onay vermeyeceğini söyledim” dedi.  

Cumhurbaşkanı Tatar, günün sonunda bir anlaşma olacaksa eşitlik temelinde, egemen eşitliğe dayalı ve Kıbrıs Türkünün kendi kaderini kendisinin yönetebileceği ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün sürmesi durumunda bir anlaşma olabileceğini söylediğini de aktardı.   Tatar, eğer eşitlik temelinde bir anlaşmaya varılacaksa, artık böyle komplekslerden ve dar çerçeveli bir takım anlayışlardan kopmak gerektiğini de ifade ederek “Bizim de eşitlik temelinde  bir statüye varabilmemiz için bizim hakkımızın teslim edilmesi gerektiğini vurguladım” dedi.     

      Anastasiadis’in ise “direkt uçuşlara izin verirsek KKTC’yi tanımış oluruz” diye cevap verdiğini söyleyen Tatar, şöyle devam etti:   Tanınsın ya da tanınmasın KKTC’nin var olduğunu ve sonuna kadar kurum kuruluşlarıyla tüm yapılarıyla devlete sahip çıkılacağını vurgulayan Tatar, KKTC’ye daha parlak bir gelecek sağlamak için çalışılacağını ifade etti.  

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