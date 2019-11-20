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Tatar:KKTC bir başarı öyküsüdür

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Tatar:KKTC bir başarı öyküsüdür
Tatar:KKTC bir başarı öyküsüdür

Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta KKTC bayrağının yakılmasını kınadıklarını ve kınamaya devam edeceklerini vurguladı. ‘Kendi bayrağımıza sahip çıkacağız’ diyen Tatar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir başarı öyküsü olduğunu belirtti. Başbakan Ersin Tatar, bir kabulü sırasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının yakılmasına değindi.

Başbakan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ıncı kuruluş yıldönümü kutlanırken yapılan konuşmalarda Doğu Akdeniz’de KKTC devletinin Türk dünyası için ne kadar önemli olduğunun bir kez daha müşahede edildiğini belirtti.

Tatar, ‘Biz KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlarken karşı taraftan bayrağımızı yakmışlar, bu da onların ayıbıdır. Biz bunu kınadık, kınamaya da devam edeceğiz, kendi bayrağımıza sahip çıkacağız ve bu coğrafyada bu önemli devletin göklerinde ay yıldızlı bayrakları dalgalandırarak yaşamımızı bu inançla devam ettirme mücadelemizde bu başarıyı hep birlikte taçlandıracağız’ dedi. Başbakan Tatar ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir başarı öyküsü olduğunu söyledi.

Tatar, ‘KKTC bir başarı öyküsüdür.Mücadele yıllarındadirenen Kıbrıs Türk halkının 1974’de Mehmetçiğin adaya gelmesi ve kendi cumhuriyetimizi kurmakla ve şu anda Doğu Akdeniz’de yaşanan bütün önemli gelişmelerle KKTC’nin de ne kadar önemli ve değerli bir devlet olarak ortaya çıktığını görüyoruz’ ifadelerini kullandı. Başbakan Tatar, bir kişinin bir televizyon programında söylediklerine de değindi.

Tatar ‘Dün bir kişi televizyon ekranlarında bir takım şeyler söyledi. Herhalde ona da gerekli cevap verilir. Bu bizim bugünkü gündemimiz değildir ama onu da bu şekilde bir geçiştirmiş olayım. Devlet gereğini yapacak çünkü devlet sorumludur. Devlet anayasasına, yasalarına, halkına sorumludur.Bizim yolumuz bellidir Kıbrıs Türk Halkı’nın geleceği ve menfaatleri bellidir dolayısıyla bu noktada biz bu şekilde yanlış yapanların mutlaka cevabı verilecektir ve gereği de yapılacaktır diye düşünüyorum’ diye konuştu.

 

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