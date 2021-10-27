Tatar:“KKTC ve Gaziantep arasında değerli bağlar var”

Gaziantep Valisi Davut Gül ile görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, gazetecilere KKTC'den sevgi ve saygı getirdiğini belirterek kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KKTC ve Gaziantep arasında değerli bağlar olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'de 1974'ten sonra buradan giderek yerleşmiş, evlenmiş, iş yeri kurmuş; ülkenin ekonomik mücadelesine katkı veren Gazianteplilerin bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep'in başarılarını yakından izlediğini vurguladı.



Gaziantep Belediyesi ve TC Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ile de bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ile Gaziantep arasındaki bağlardan bahsederek Gaziantep'in, Türkiye'nin en çok gelişen bölgelerinden biri olduğunu gözlemlediklerini belirtti.