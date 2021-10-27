Tatar:“KKTC ve Gaziantep arasında değerli bağlar var”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş birliği çağrısı yaparak; "Bu iletişim çağında uçak seferleri ve farklı iletişim kanallarıyla iş birliklerin arttırılması, karşılıklı yatırımların oluşturulabilmesi; kültürel, ekonomik ticaretin geliştirilmesi en büyük temennimizdir" dedi.
Gaziantep Valisi Davut Gül ile görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, gazetecilere KKTC'den sevgi ve saygı getirdiğini belirterek kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KKTC ve Gaziantep arasında değerli bağlar olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'de 1974'ten sonra buradan giderek yerleşmiş, evlenmiş, iş yeri kurmuş; ülkenin ekonomik mücadelesine katkı veren Gazianteplilerin bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep'in başarılarını yakından izlediğini vurguladı.
Gaziantep Belediyesi ve TC Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ile de bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ile Gaziantep arasındaki bağlardan bahsederek Gaziantep'in, Türkiye'nin en çok gelişen bölgelerinden biri olduğunu gözlemlediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ile Gaziantep arasındaki kültürel ve ticari iş birliklerinin artarak sürmesini temenni ederek sözlerine son verdi.
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