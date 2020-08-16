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Tatar:KKTC’ye sahip çıkıp ülkedeki yapıyı güçlendirmek esas görevimiz

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Tatar:KKTC’ye sahip çıkıp ülkedeki yapıyı güçlendirmek esas görevimiz
Tatar:KKTC’ye sahip çıkıp ülkedeki yapıyı güçlendirmek esas görevimiz

Ulusal Birlik Partisi Ay Yıldız Örgütü Lefkoşa’da “Biriz-Birlikteyiz” sloganıyla kahvaltılı etkinlik düzenledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milletvekili UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz, UBP Lefkoşa İçle Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ile çok sayıda konuğun katıldığı etkinlikte açılış konuşmasını yapan Örgüt Başkanı Mehmet Yayar, özelde Hataylı iş insanlarının genelde ise Ulusal Birlik Partililer’inin katıldığı birliktelikten gurur ve onur duyduklarını söyledi.

Ülkenin dört yanının şer güçlerin ittifakı ile sarmalanmaya, Türkiye ile bağların koparılmaya çalışıldığını kaydeden Yayar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Gardiyanoğlu da etkinlikte yaptığı konuşmada, rakipleri panikledikçe kendilerine yönelik saldırıların artacağını söyledi.

Son birkaç gündür bunun görüldüğünü belirten Gardiyanoğlu, soğukkanlı kalarak,UBP’nin de kuruluş yıldönümü olan 11 Ekim’de mutlak zafere ulaşacaklarını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar ise, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle tüm dünya ülkelerinin artan ilgisinin ülkenin değerine değer kattığını söyledi.

Birliğin korunmasının önemine işaret eden Başbakan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmanın ve ülkedeki yapıyı güçlendirmenin esas görevleri olduğunu, bunun için çalıştıklarını kaydetti.

Bu saatten sonra olmayacak duaya amin demeyeceklerini kaydeden Başbakan Tatar, “Federal bir devlet, Rumlarla bir ortaklık, Türkiye’nin garantörlüğünün sulandırıldığı ve bizleri gereksiz maceralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur. Dolayısıyla Kendi ülkemize, vatanımıza, insanımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkma adına Ersin Tatar’a oy verin” dedi.

Tatar, gençlerin refah içinde, güvenli bir gelecekte bu topraklarda yaşayabilmesinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanılacak başarı ile mümkün olacağını kaydetti.

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