Tatar:KKTC’ye sahip çıkmak için bu yola koyulduk

DAÜ Deniz Tesisleri’ndeki (Beach Club) büyük buluşmaya katılım oldukça yoğundu.

Gecede konuşan UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmekten duyduğu mutluluğu belirtti ve Başbakan Tatar’a çıktığı yolun açık olmasını diledi.

UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner de yeni bir geleceğin halkın sayesinde olabileceğini belirterek “Sizler sayesinde KKTC’nin geleceği aydınlanacaktır,hepinize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

18 Ocak’da Parti Meclisi’nin Ersin Tatar’ı resmen Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğini anımsatan Saner, UBP’nin Cumhurbaşkanlığı makamını almak üzere yola çıktığını ve bu yolda Tatar’a desteklerinin tam olduğunu kaydetti.

Saner,Başbakan Tatar’ın göreve gelmesinin ardından ekonomik kalkınma için önemli adımlar attığına ve bu sayede ülkeye 170 milyon TL kaynak aktarıldığına işaret ederek konuşmasını “Yeni bir gelecek, yeni bir UBP ile gelecek” sözleriyle tamamladı.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar da gecede yaptığı konuşmasına “Bu coşku hepimize büyük cesaret veriyor” sözleriyle başladı ve UBP’nin bu yarışı kazanmak için yola çıktığını belirtti.

Ersin Tatar,kendisinin UBP’nin, halkın adayı olduğunu yineleyerek, birlik beraberlik içinde KKTC’ye sahip çıkmak için bu yola koyulduklarını söyledi.

Tatar, Türkiye ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle KKTC’nin değerinin daha da arttığına dikkati çekerek,böyle bir süreçte halka umut,refah ve güven verebilmek için bu makama aday olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı yarışından sandığa gidilerek başarılı olunabileceğini belirten Tatar,“UBP bu davaya inanmış bir partidir. Bu topraklarda onurlu ve başımız dik bir şekilde dünyaya seslenmek için yarışı kazanmak zorundayız” dedi.

Tatar konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi.

Tatar,müzakere masasından kaçmayacaklarını ancak sonuç odaklı ve belli bir zaman dilimi içinde görüşmeleri sürdüreceklerini vurguladı.

Ersin Tatar kuzeyde siyasi ve egemen eşitlik temelinde bir anlaşmanın kabul edilebileceğini vurgulayarak, “bize yakışır bir şekilde müzakereleri sürdüreceğiz” dedi.