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Tatar:Koronavirüsle mücadele ve dışa açılım süreci iyi gidiyor, halkın desteği ile ülkeyi mutlaka güzel günlere ulaştıracağız

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Tatar:Koronavirüsle mücadele ve dışa açılım süreci iyi gidiyor, halkın desteği ile ülkeyi mutlaka güzel günlere ulaştıracağız
Tatar:Koronavirüsle mücadele ve dışa açılım süreci iyi gidiyor, halkın desteği ile ülkeyi mutlaka güzel günlere ulaştıracağız

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, ‘gerek koronavirüsle mücadele, gerekse dışa açılım sürecinin iyi gitmekte olduğunu, halkın desteği ile ülkeyi mutlaka güzel günlere ulaştıracaklarını’ belirtti.

“Türkiye’nin desteği, hükümetin çabaları ile açılım süreci ile birlikte artan kit ihtiyacının karşılanması için yeni adımlar atıldığına” işaret eden Başbakan Tatar,

Türkiye’nin 20 bin kit vermesine ilaveten hükümetin de 15 bin yeni kit satın alacağını, ayrıca Türkiye’den hibe yoluyla 2 PCR cihazı 5 ambulans temin edileceğini” kaydetti.

Başbakan, “ dışa açılım sürecinin başladığı 1 Temmuz’dan sonra ülkeye yaklaşık 3 bin yolcu geldiğini bunlardan sadece 5’inin pozitif çıktığını, bunun da alınan kararlar ve oluşturulan sistemin doğruluğunu” gösterdiğini ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“ Hükümetimiz bilim insanlarımızla temaslarını aralıksız sürdürerek tüm kesimlerden gelen seslere kulak vererek, doğru kararlarla koronavirüs salgını ile başlayan şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş zor süreci iyi yönetmeye devam ediyor.
Birileri başarımızı gölgelemeye, belirli kesimleri tahrik ederek ülkeden huzursuzluk yaratmaya çalışsa da hükümetimizin gerek sağlıkla, gerekse ekonomimin canlandırılması hedefli açılma süreciyle ilgili kararlarının doğruluğu ortadadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile işbirliğimiz en iyi seviyede devam etmektedir.

Türkiye her zaman olduğu gibi, koronavirüsle mücadele sürecimizi başarı ile tamamlamamız için bizlere gereken desteği sağlamaktadır.
Bunun son örneği, Türkiye’nin 20 bin kit, 5 ambulans ve 2 PCR cihazını hibe olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verecek olmasıdır.
15 bin kit de biz alacak, özele de açılacağız ve açılım sürecimizdeki PCR testi yapma olanağımızı yeterli düzeye ulaştıracağız.
Bu vesile bile bir kez daha Türkiye’ye bizlere sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederim.

Dışa açılım sürecinin başladığı 1 Temmuz’dan sonra ülkemize yaklaşık 3 bin yolcu geldi ve bunlardan sadece 5’i pozitif çıktı.

Bu da alınan kararlar ve oluşturulan sistemin doğruluğunu göstermektedir.

Bilim insanları ile yaptığım görüşmelerde de doğru yolda ilerlemekte olduğumuz ifade edilmektedir.

Öte yandan, sağlık sistemimizdeki eleman eksikliğini gidermek ve PCR testlerinin daha çok sayıda yapılabilmesi için personel sayımızı artırma yönünde de adımlar attık.Dolayısıyla gerek koronavirüsle mücadele, gerekse dışa açılım sürecimiz iyi gitmektedir. Hep ifade ettiğim üzere bizim için en başta gelen halkımızın sağlığı, refah ve mutluluğudur. Ve kesinlikle inanıyorum ki bizler halkımızın desteği ile ülkeyi mutlaka güzel günlere ulaştıracağız”.

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