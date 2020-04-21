Tatar:“Kovıd 19’la mücadeleye 30 milyon tl kaynak ayrıldı”

Başbakan Ersin Tatar, koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemlerin hükümetçe cesurca, doğru zamanda alındığını belirterek, “Hamdolsun gelinen aşamada iyi durumda olduğumuzu değerlendiriyoruz” dedi.

Doğru zamanda, doğru alınan kararlarla koronavirüs meselesini nasıl yönettiklerinin görüldüğünü belirten Başbakan Ersin Tatar, hem kendi halkını hem yabancıları bu hastalığa karşı koruyan KKTC’nin artık dünyada hak ettiği yeri alması gerektiğini söyledi.

Meclis’in koronavirüs konusunu ele aldığı toplantısında konuşan Başbakan Tatar, “Bu kritik süreci yönetmek hiç de kolay değil. Halkın gösterdiği duyarlılık ve özveriyle, bize göre başarılı bir nokta yakalanmıştır” dedi.

Sürecin başında salgında 20 binlere ulaşılabileceğinden söz edildiğini hatırlatan Tatar, kritik noktada aldıkları sorumluluk ve kararlarla süreci yürüttüklerini, herkesle görüştüklerini anlattı.

Ersin Tatar, “Şimdi kavga etme zamanı değildir. Söylenenleri dikkate alırız ama başta bir hükümet vardır” diye konuştu. Tatar, hükümetin uyum içinde çalıştığını, Bakanlar Kurulu toplantılarında veya şimdilerde internet ortamında yaptıkları toplantılardaki istişarelerle aldıkları kararlarla ülkeyi bugünkü noktaya getirdiklerini söyledi.

6 BİN 700 TEST… TEDAVİ GÖREN 19 HASTA

Konuşmasında, koronavirüs testleri ve hasta sayılarıyla ilgili de bilgi veren Başbakan Tatar, bugüne dek 6 bin 700 test yapıldığını, tedavi gören 19 hasta bulunduğunu ifade etti ve bu rakamlara (hastalığın ilk görüldüğü) Alman turistlerin da dahil olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, bilim insanlarıyla her gün konuştuğunu kaydederek, yasalara göre Sağlık Bakanlığı’nda bir bilim kurulu olduğunu ancak kendilerinin de çeşitli kurullardan görüş aldıklarını, farklı görüşlerden halk için faydalandıklarını, icraatlarına olumlu katkı aldıklarını anlattı.

Tatar, Erdoğan Şanlıdağ’ın görüşlerinden de faydalandıklarını, Şanlıdağ’ın 21 Nisan’dan itibaren salgında yatay seyir öngördüğünü belirtti.

“KARARLARI CESURCA, DOĞRU ZAMANDA ALDIK”

İlk günden itibaren aldıkları önlemleri hatırlatarak, insanları hastalıktan izole etmeye çalıştıklarını kaydeden Ersin Tatar, “Hükümet bu kararları cesurca, doğru zamanda almıştır. Hamdolsun gelinen aşamada iyi durumda olduğumuzu değerlendiriyoruz” dedi.

Tatar, 1500 civarında insanın da charter seferlerle ülkeye getirildiğini, halen 400 kişinin karantinada olduğunu da belirtti. Ciddi sorumluluk gerektiren yorucu süreçler yaşandığını ifade eden Tatar, ortadaki başarının sağlık personeli ve diğer çalışanlara ait olduğunu vurguladı.

Doğru zamanda, doğru alınan kararlarla koronavirüs meselesini nasıl yönettiklerinin görüldüğünü belirten Başbakan Ersin Tatar, hem kendi halkını hem yabancıları bu hastalığa karşı koruyan KKTC’nin artık dünyada hak ettiği yeri alması gerektiğini söyledi.

“ELDE 5 BİNE YAKIN PCR TEST KİTİ VAR”

Başbakan Tatar, sağlık çalışanlarını kutlayarak, artık hızlı testlerden ziyade doğru ve güvenilir neticeyi veren PCR testlerin yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu testleri yapan personeli arayıp tebrik ettiğini, daha çok testin kapasite meselesi olduğunu belirten Tatar, elde 5 bine yakıt kit bulunduğunu, personelin sabahlara kadar titizlikle çalıştığını vurguladı.

Tatar, ne kadar fazla test yapılırsa durumun daha iyi netleşeceğini kaydederek, bu yönde talimat verdiğini ancak eldeki imkanların ve kapasitenin de önemli olduğunu söyledi.

İyiye gidiş olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, son günlerde virüsü taşıdıkları tespit edilen biçerdöver tamircisi, hemşire ve öğretmenden kaynaklı temaslı kişilerin tümünün test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve halkın eğitim alarak geliştirdiği mekanizmalarla kendini korumaya devam ettiğini ifade ederek, hayatın artık “korona öncesi ve sonrası” diye değiştiğini söyledi.

Tatar, sınır kapılarının ne zaman açılacağı, uçak seferlerinin ne zaman başlayacağını şimdiden söylemenin mümkün olmadığını belirterek, Türkiye’yle birlikte bu süreç başarıyla götürülürse iletişim imkanlarının yeniden başlayacağını, ekonominin şu anda dipte olduğunu kaydetti.

40 GÜNDE 13 BİN GELEN, 45 BİN GİDEN YOLCU

Tatar, son 40 günde yurt dışından KKTC’ye geri dönen 13 bin kişi olduğunu, 45 bin kişinin de ülkeden ayrıldığını açıkladı.

Başbakan Tatar, 60 doktor ve 70 hemşirenin çalıştığını, onlara ne kadar teşekkür etse az olduğunu, onların özverisiyle bu sürecin yaşandığını kaydetti.

“HALEN 200 YATAKLIK PANDEMİ TEDBİRİ VAR”

Pandemi hastanesi konusuna da değinen Tatar, projenin geliştirilmesinin çok da kısa sürede olabileceğini düşünmediğini, nasıl ve ne zaman olacağını bilmediğini ancak Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre halen hastanede ve bir öğrenci yurdunda 200 yataklık pandemi tedbiri alındığını söyledi.

Sözlerinin arkasında olduğunu ifade eden Tatar, eğer hükümet pandemi hastanesi projesini kabul etseydi 45 gün içinde biteceğinin söylendiğini ancak kendisinin sürecin nasıl geliştiğini anlattığını kaydetti.

“GİRNE’DEKİ HASTANENİN TAMAMLANMASI İÇİN TALİMAT VERDİM”

Başbakan Ersin Tatar, Girne’deki inşaatı yarım hastanenin tamamlanması için talimat verdiğini, projenin devamı için ne gerekirse yapılacağını, sağlık fonunda para da olduğunu belirtti.

Artık işlerin korona öncesi, korona sonrası diye ayrılacağını belirten Tatar, KKTC’de halkın sağlığına daha çok önem verileceğini, bu sürecin iyi yönetilmesinden sonra daha güzel günler de geleceğine inandığını söyledi.

“KKTC’YE İLGİ VE YATIRIMLAR ARTACAK”

Korona sürecini iyi yöneten KKTC’ye dıştan daha fazla ilgi olacağını, yatırımların artacağını da kaydeden Tatar, sağlığa yatırım ve kapasiteyi artırma düşünceleri olduğunu belirtti.

“KOVID 19’LA MÜCADELEYE 30 MİLYON TL KAYNAK AYRILDI”

Kovid 19’la mücadeleye 30 milyon TL kaynak ayırdıklarını, gerekirse başka kaynaklar da bulacaklarını söyleyen Başbakan Ersin Tatar, ekonomi için sürecin hiç de kolay olmadığını vurguladı.

Kimsenin maaşını kesmek istemediklerini ifade eden Tatar, hükümetin süreci böyle yönettiğini, herkesin düşüncesini söyleyebileceğini ve değerlendirmesini yapabileceğini söyledi.

“Bu basit bir kriz değil” diyen Tatar, maaş kesintileriyle ilgili süreci anlatırken bazı milletvekilleriyle tartışma yaşadı.

Sürecin sosyal adalet ilkesine göre yönetilmesi için halkın da desteğiyle bazı önlemler aldıklarını kaydeden Başbakan Ersin Tatar, “Biz ne ırkçıyız, ne insanları dışlarız ama fonlarımız, kaynaklarımız belli… Bu süreci yaşayarak yönetmeye devam ediyoruz” dedi.

“AÇILMA ZAMANI İÇİN BÜROKRATLAR ÇALIŞIYOR”

Tatar, bir gün borçlanmaya gidilecekse gidilebileceğini ama önce önlerini görmeleri gerektiğini kaydederek, sektörlerin ne zaman açılabileceği konusunda ilgili bakanlıkların planlama ve programlama üzerinde çalıştığını belirtti. Tatar, sabahlara kadar çalışan bürokratların emeğinin göz ardı edilmemesini istedi.

Doğru zamanda, doğru planlamayla iç borçlanmaya gidilebileceğini, bunu yaparken de piyasalara güven verilerek paranın geri ödeneceğinin gösterilmesi gerektiğini kaydeden Başbakan Tatar, hemen borçlanmanın, güvensizlik vererek ve sistemi bozucu etki göstereceğini anlattı.

Tatar, bu süreçte danışmanlardan da yararlandığını kaydederek doğru zamanda doğru kaynak yaratarak süreci aşmak ve borçları geri ödeyebilmek için çalıştıklarını belirtti.

Ombudsman’ın raporuna konu olan kurullardan, danışman olarak yararlandıklarını belirten Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nın ekonomik konulardaki önerisiyle ilgili mektup kendilerine ulaşmadan basınla paylaşılmasını eleştirdi.

Başbakan Ersin Tatar, bu süreçte halka ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Tatar, Meclis’teki konuşmalardan mesajı aldığını, gerekli değerlendirmeleri yaparak süreci yürüteceklerini belirtti.