Tatar:Kredi faizlerinin düşmesi, tefeciliğin bitmesi lazım

Başbakan Ersin Tatar, “salgının kontrol altına alındığını bilim insanlarının kendisine sunduğu raporlar doğrultusunda açıkladığını, ancak yine onların belirttiği gibi asla rehavete kapılmayacaklarını, önlemlerin süreceğini, ve gerek içe gerekse dışa dönük açılmanın bilimin ışığında aşama aşama olacağını” söyledi.

Başbakan Tatar,katıldığı programda güncel gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

Tatar, “ uzmanlar bu kadar gün sıfır pozitif çıkması iyi değil diyor. Siz ne dersiniz?” şeklindeki bir soru üzerine şöyle dedi:

“Onlar insanlarınız bağışıklığı sağlayamadı. Bulaşsa da bağışıklık olsa ve kapıları dışarı da açarsanız tehlike olmayacak diyor. Doğrudur. Bu nedenle test sayısını artırarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Testleri yaptıktan sonra, ülkenin kaçta kaçının bağışıklığı olduğunu göreceğiz. Şunu söylemeliyim ki, bu işi kontrol altına aldıktan, kendi içimizde ekonomik çarklar döndürdükten sonra dışa açılım, o günün koşullarına göre gündeme gelecektir.

YOL HARİTASINI BİLİM VE HALK BELİRLEYECEK

Bilim insanlarımız, halkımızla konuşarak yol haritamızı çizeceğiz. KKTC izole edildiği için büyük ölçüde salgını kontrol altına aldık. Kendi ekonomik çarklarımızı döndürmeye başlayacağız ama kapılar ne zaman açılacak, uçaklar ne zaman gelmeye başlayacak, bunları ileride değerlendireceğiz. Önemli olan umudumuzu yitirmemektir.

Biz hiçbir zaman yitirmedik. Her zaman umutlu olduk. Kendimize, halkımıza güvendik. Kıbrıs Türkü bu zorluğun da üstesinden gelir diye düşündük ve öyle de oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Bu sadece hükümetin başarısı olamaz. Hükümet doğru kararlar aldı, halk ta uydu. Başarıya imza attı.

MASKE TAKMAK AÇILMA İÇİN ÖNEMLİDİR

Başbakan Ersin Tatar, bir soru üzerine de, “ açılım için halkın sokağa çıktıktan sonra maske takmasının önemli olduğunu belirtti ve “ halkın maske sıkıntısı yaşamaması için çalışmalar yaptıklarını “kaydetti.

Tatar, “ Sağlık Bakanlığı, sağlık personeli ve gelene gidene maske veriyor. Belediyelere de vermeye çalışıyor. Maliye bakanlığı da 50 bin maske için ihaleye çıkıyor. Fakat halkın tümüne maske dağıtacak sistemi kurmak kolay değil, o stokumuz yoktur. Halkımızdan da biraz fedakarlık bekliyoruz ama konu yine de hükümette ele alınacaktır” dedi.

ŞİMDİ SIRA EKONOMİDE

Başbakan, Devletin mali durumu ve ekonomik çarkların nasıl döneceğine dair başka bir soruyu yanıtlarken ise şöyle konuştu:

“ Bu ay Devlet 200 milyon TL civarında bir para topladı. Bana gelen ilk bilgiler bu yöndedir. Dipteyiz. İnanıyorum ki salgının yayılmasını önleme işini iyi yönetmekle, bulduğumuz umut ortamının da katkısıyla birkaç ay sonra ekonominin çarkların dönmeye başlayacaktır.Zaman alacak ama toparlayabileceğiz. Biraz katkı, biraz borçlanma ile kaynak yaratarak bu işi sürdürebileceğimizi ve gemiyi yüzdüreceğimizi düşünüyorum.Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. İlk sağlık halledeceğiz dedik yaptık. Şimdi sıra ekonomide…”

KREDİ PAKETLERİ EKONOMİ İÇİN

Başbakan Ersin Tatar, bir diğer soru üzerine de , “ salgınla mücadele nedeniyle ekonomide meydana gelen sıkıntıların aşılması için hükümetin gayretleri ile kredi paketleri ortaya çıkarıldığını, esnafın, iş insanlarının, yatırımcıların bunlardan yararlanmasını sağlayacaklarını” belirtti.

Tatar, şöyle dedi:

“1 milyar TL’lik bir kredi paketi var. Onun dışında kalkınma bankasının kredileri söz konusudur.

Devletin imkanlarına baktığımızda devlet kendi mükellefiyetlerini karşılamaktadır. Özel teşebbüse de kredi imkanlarıyla kaynak girişisağlıyoruz. Sonrası, piyasanın hareketlenmesine bağlı olarak istediğimiz noktaya gelecektir. Bunun dışında herkese şu kadar para verilecek diyemem çünkü öyle bir imkanımız yoktur.Euro bölgesinde bile ciddi kavga var. İtalya, Fransa merkezden para istiyor, Almanya vermemek için direniyor.”

KREDİ FAİZLERİNİN DÜŞMESİ, TEFECİLİĞİN BİTMESİ LAZIM

“ Bankaların çalışmalarını nasıl buluyorsunuz” şeklindeki bir başka soru üzerine de , kredi faizlerini yüksek bulduğunu, düşmesi gerektiğini çok kez açıkladığını” anımsatan Ersin Tatar şunları kaydetti:

“Bankalar halkımızın tasarruflarını koruyan ve bu birikimleri krediler vererek yatırıma dönüştüren önemli kurumlarımızdır. Bankaların, Merkez Bankamızın denetiminde sağlıklı bir şekilde yasalara uygun faaliyetlerini sürdürmeleri çok önemlidir .

Bizim ülkemizde yüksek faizler her gün tartışılıyor. Merkez bankası ve uzmanlarla bu konuyu değerlendiriyoruz.

Dengenin kurulması lazım. Maalesef ülkede tasarruf sahibinin aldığı faizle kredi kullananın ödediği faiz arasında uçurum var. Bu da sisteme olan güveni zedeler. Bir takım şikayetler olmasına sebebiyetler verir. Bu dengenin daha iyi yerde olması lazım. Batak kredilerin tahsili gecikmesi var sistemde. Bunları gözden geçirerek çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım.

Merkez Bankasıyla yaptığım görüşmelerle verdiğim talimatlar var. Bu iş nasıl daha iyi noktaya getirilebilir, bazı düzenlemeler yapılabilir mi, özellikle tefecilik dediğimiz olayın ortadan kalkması için bir takım yasal düzenlemeler acilen de yapılması gerekiyor. Bunu Meclis de biliyor, Meclisteki arkadaşlar da biliyor. Dolayısı ile konunun halledilmesini süratle Meclis’te gündeme getirmemiz lazım.

TÜRKİYE’DEN KAYNAK GELECEK Mİ?

Başbakan Ersin Tatar “Türkiye’den neden beklenen kaynak gelmiyor?” şeklindeki bir başka soruyu yanıtlarken ise şöyle konuştu:

“ Türkiye ile ilişkilerimiz gayet iyidir ama heyetler arasındaki görüşmelerle süre alıyor. Bu daha önce de olmuştur. Türkiye’deki yeni sistemin oturması sürecinin hala bize yansımaları da oluyor.

Ben bir anlaşmanın ortaya çıkacağına inanıyorum.

Bir takım beklentilerim var.

Son 3 haftada 2 defa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerim oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile devamlı görüşüyorum.

Detaylı çalışmalar devam ediyor, arkadaşlar da takip ediyor. Biz buradaki faaliyetlerimizi, kendi kaynaklarımızla yönetmeye çalışıyoruz.

HALK BİZE GÜVENİYOR

Başbakan Ersin Tatar, gelecekle ilgili halka mesajının ne olduğunun sorulması üzerine de “ halkın desteğinden mutlu olduğunu, geleceğe ise umutla baktığını” söyledi.

Tatar şöyle konuştu:

“ Bizim arkamızda 85 milyonluk Türkiye var. Bakınız Türkiye 500 milyon Türk liralık bir ihaleye çıkarak Türkiye’den adamıza tekrardan suyun gelmesini sağlıyor. Lefkoşa Belediye Başkanı Harmancı da geçen günkü görüşmemizde ‘suyumuz gelir inşallah’ dedi. Anavatanın burada yaptığı yatırımlar ve Doğu Akdeniz’deki KKTC ve Türkiye’nin hakkı olan doğal gazı arama çalışmalarını sürdürmesi çok önemlidir.

Hepsinden önemlisi bize sağladığı güvenliktir. İnşallah iyi yönetimle halkımıza iyi bir gelecek sağlarız. Bunları yapmak için iyi ilişkiler içinde olmak lazımdır.Biz halkımızın ne istediğini, halkımız için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.

Birileri OHAL istedi, hemen her tarafı kapatın diye açıklama yaptı ama biz doğru olanı yaptık. Yavaş yavaş tedbirler aldık. Pandemi ile mücadele kapasitemizi arttırdık. Ekiplerimizi oluşturduk. Kimse merak etmesin açılma ile birlikte testlere artan bir şekilde devam edeceğiz. Halk bize güveniyor, biz de halkımıza. Muhalefete bakmayın, halkta büyük memnuniyet var. Kıbrıs Türk halkı yine zoru başaracaktır. Halkın güveninden dolayı mutlu umutluyum.

CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ DOLDU

Başbakan Tatar, Yeniden Doğuş Partisi Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin dolmasını anayasa mahkemesine götürdüğünü açıkladı. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin bittiğini, belli bir süre için orada olduğunu söyledi. Buna uygun davranması gerektiğini belirtti. Sizin görüşünüz nedir?” şeklindeki bir soru üzerine ise şöyle dedi:

“Anayasa Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir olur der. Görev orada bitiyor. Olağanüstü bir durum olduğu için, çare de olmadığı için seçim 11 Ekime’ kadar ertelendi ve Cumhurbaşkanının görevine devam etmesi karara bağlandı. Ancak Genel Sekreterimiz Ersan Saner doğru bir tespit yaptı. Cumhurbaşkanı’nın bundan sonra daha yumuşak gitmesi lazımdır.