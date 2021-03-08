Tatar,Lute görüşmesi sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın BM Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute görüşmesi sonrası açıklaması:

Sayın Jane Holl Lute ile bir kez daha verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Bildiğiniz üzere 5+BM gayri resmi toplantısı tüm tarafların onayını almış ve 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecektir. Bu toplantının gerçekleşmesi için Sayın Lute, ilgili tüm taraflarla iletişim içerisinde olmuş, büyük çaba sarf etmiş ve bunu başarmıştır. Kendilerine göstermiş olduğu çabadan dolayı da takdirlerimizi ilettik.

Bugünkü görüşmemizde ağırlıklı olarak 5+BM gayri resmi toplantısının gerek teknik gerekse modalitesi de dahil olmak üzere ayrıntılarını konuştuk.

Lute’a Kıbrıs Türk tarafı olarak, Anavatan Türkiye’yle tam mutabakat sağladığımız vizyonumuz temelinde 5+BM gayri resmi toplantısına samimi ve yapıcı bir şekilde hazırlandığımızı ve beklentimizin Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’ın da aynı doğrultuda bu toplantıya katılması olduğunu ilettim.

Lute’a Kıbrıs meselesinde aynı zeminde ısrardan dolayı çöken süreçlere değil, bölgemizin barış ve istikrarına katkı koyacak yaklaşımlara ihtiyaç bulunduğunu, iki Devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı iş birliği modeli içeren yeni vizyonumuzun kazan-kazan ilkesiyle bu hedefe ulaşmamızı sağlayacağını anlattık.