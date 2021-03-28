Tatar:Maraş açılımı ezberleri bozdu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirdiği çevrimiçi bağlantıda, Kıbrıs sorunu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıslı Türklerin, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ortağı olarak adada en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen bir halk olarak söz sahibi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Nisan ayında Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi toplantıya yönelik hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Toplantıda masaya getirilecek olan iki devletli çözümün tarihi bir adım olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, self-determinasyon hakkının, Kıbrıslı Türklerin egemenliğinden doğan bir hak olduğuna dikkat çekti.

“TEK EGEMENLİK, RUM HAKİMİYETİNİN ÖNÜNÜ AÇAR”

Federasyon temelli bir antlaşmanın öngördüğü tek egemenlik unsurunun, Rum hakimiyetinin Kuzey’e yayılmasının önünü açacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngören bir antlaşmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Egemenlik mevzusunun nüfusa endeksli bir olgu olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı, eşit egemenliğin ve Türkiye’nin garantörlüğünün, Kıbrıslı Türklerin var oluşunun garantisi olduğunu belirtti. Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız ambargo ve izolasyonların kabul edilemez olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, izolasyonların her alanda aşılması için gerekli tüm çabanın gösterileceğini kaydetti.

“KKTC’NİN STATÜSÜ YÜKSELDİ”

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin, Türkiye’nin bölgedeki lider konumunun ve desteğinin KKTC’nin bölgedeki statüsünü yükselttiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yapılacak olan çalışmalarla, KKTC’nin her alanda gün geçtikçe daha da gelişeceğine olan inancını dile getirdi ve birlik ve beraberliği korumanın önemine vurgu yaptı.

“MARAŞ AÇILIMI EZBERLERİ BOZDU”

Maraş açılımının ezberleri bozduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, atılan bu önemli adımla birlikte arık yalnızca federal temelde bir uzlaşı modeli beklentisini ve Rum tarafının beklentisi olan Maraş’ın iadesini ortadan kaldırdığını ifade etti. Maraş’ta mülkleri bulunan Rumların, Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla başvuru yapabileceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’ın marka değeri ile bir cazibe merkezi olacağını belirterek, pandemiye rağmen şu ana kadar ziyaretçi sayısının yüz bini geçtiğini ifade etti.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Genel Sekreteri Bülent Ecevit, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay, KKTC Adanalılar Kültür Derneği Başkanı Serdar Terzi, KKTC Gaziantep Kültür Derneği Başkanı Mesut Ayar, KKTC Malatyalılar Kültür Derneği Başkanı Okan Erdemsiz ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Örgütleri İletişim Koordinatörü Latif Akça katıldı.