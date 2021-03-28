  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vaka

Tatar:Maraş açılımı ezberleri bozdu

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirdiği çevrimiçi bağlantıda, Kıbrıs sorunu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Tatar:Maraş açılımı ezberleri bozdu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirdiği çevrimiçi bağlantıda, Kıbrıs sorunu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Kıbrıslı Türklerin, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ortağı olarak adada en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen bir halk olarak söz sahibi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Nisan ayında Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi toplantıya yönelik hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Toplantıda masaya getirilecek olan iki devletli çözümün tarihi bir adım olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, self-determinasyon hakkının, Kıbrıslı Türklerin egemenliğinden doğan bir hak olduğuna dikkat çekti.

“TEK EGEMENLİK, RUM HAKİMİYETİNİN ÖNÜNÜ AÇAR”
Federasyon temelli bir antlaşmanın öngördüğü tek egemenlik unsurunun, Rum hakimiyetinin Kuzey’e yayılmasının önünü açacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngören bir antlaşmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Egemenlik mevzusunun nüfusa endeksli bir olgu olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı, eşit egemenliğin ve Türkiye’nin garantörlüğünün, Kıbrıslı Türklerin var oluşunun garantisi olduğunu belirtti. Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız ambargo ve izolasyonların kabul edilemez olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, izolasyonların her alanda aşılması için gerekli tüm çabanın gösterileceğini kaydetti.
“KKTC’NİN STATÜSÜ YÜKSELDİ”
Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin, Türkiye’nin bölgedeki lider konumunun ve desteğinin KKTC’nin bölgedeki statüsünü yükselttiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yapılacak olan çalışmalarla, KKTC’nin her alanda gün geçtikçe daha da gelişeceğine olan inancını dile getirdi ve birlik ve beraberliği korumanın önemine vurgu yaptı.

“MARAŞ AÇILIMI EZBERLERİ BOZDU”
Maraş açılımının ezberleri bozduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, atılan bu önemli adımla birlikte arık yalnızca federal temelde bir uzlaşı modeli beklentisini ve Rum tarafının beklentisi olan Maraş’ın iadesini ortadan kaldırdığını ifade etti.  Maraş’ta mülkleri bulunan Rumların, Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla başvuru yapabileceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’ın marka değeri ile bir cazibe merkezi olacağını belirterek, pandemiye rağmen şu ana kadar ziyaretçi sayısının yüz bini geçtiğini ifade etti.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Genel Sekreteri Bülent Ecevit, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay, KKTC Adanalılar Kültür Derneği Başkanı Serdar Terzi, KKTC Gaziantep Kültür Derneği Başkanı Mesut Ayar, KKTC Malatyalılar Kültür Derneği Başkanı Okan Erdemsiz ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Örgütleri İletişim Koordinatörü Latif Akça katıldı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de Öğrencilerin yüzde 88’i ırkçılık kurbanı28 Mart 2021 Pazar 18:55
  • Saray Gündemi:1980’lerde Denktaş “Bu ülkede bunca konut sorunu varken böyle bir şeye hiç gerek yok'' diye bütçeden çıkarmış28 Mart 2021 Pazar 18:41
  • Evkaf İyilik Gönüllüleri kandil lokumu dağıttı28 Mart 2021 Pazar 18:38
  • Tatar: Kayıpları ve şehitleri unutmayacağız, unutturmayacağız28 Mart 2021 Pazar 18:37
  • Dünya, Süper Ay’ı izlemeye hazırlanıyor28 Mart 2021 Pazar 18:02
  • Erhan Arıklı kime cahil dedi?28 Mart 2021 Pazar 17:58
  • Özersay:Sadece Kıbrıslı Rumlar tarafından değil, kimse tarafından yönetilmek istemiyoruz, açık ve net28 Mart 2021 Pazar 17:39
  • Çiftlik Bank fırsatçıları: 'Mağdurum, dolandırıldım' diyerek yatırdıkları paradan fazlasını aldılar28 Mart 2021 Pazar 17:15
  • Akıncı:Kıbrıs’ta ya çözüm ya da ilhak ikilemini yaşamakta olduğumuzu ısrarla vurgulamamız temelsiz değildi28 Mart 2021 Pazar 17:10
  • Dizdarlı:Hükümet bir yerlere, birilerinin arkasına saklanmayı bırakıp eğitimcileri aşılayacak aşıyı bulma yoluna gitsin28 Mart 2021 Pazar 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti