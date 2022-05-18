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Tatar:Müzisyenlerimiz, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış bir zenginliktir

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay ve Çorlu Müzik Derneği Başkanı Hasan Kaya’yı kabul ederek görüştü
Tatar:Müzisyenlerimiz, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış bir zenginliktir

Kabuldeki konuşmasında, düşüncelerimizin ve hayallerimizin notalara dökülüp müzik eseri oluşturulmasının doğuştan gelen bir yetenek ve özverili bir çalışma ile gerçekleşebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemizde çok başarılı müzisyenlerin olduğunu dile getirdi.

Müzisyenlerimizi, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış bir zenginlik olarak gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılacak olan çeşitli etkinliklerde ülkemizin temsil edilmesinin gurur verici olduğunu belirtti. Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkarılan eserlerin bütün dünya ile hemen paylaşılabildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemize uygulanan ambargolara rağmen bu bağlamda yapılan birçok çalışma olduğunu belirterek kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı dernek başkanlarına teşekkür etti.

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