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Tatar:“Normalleşme Planı”na Bakanlar Kurulu’nda son hali verilecek…

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Başbakan Tatar: Bilim, hayatı normalleştirme sürecinde de kılavuzumuz olacak
Tatar:“Normalleşme Planı”na Bakanlar Kurulu’nda son hali verilecek…

Başbakan Ersin Tatar KKTC’deki bütün üniversitelerin ekonomi bölümü öğretim üyeleri ve ekonomistler ile bir araya gelerek “normalleşme planı” hakkında görüştü.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirilen ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un da hazır bulunduğu toplantıya, ekonomi bölümü bulunan üniversitelerden öğretim üyeleri ile ekonomist Bülent Şemiler, Ahmet Aker, Mustafa Gündüz, Emre Olgun katıldı. Beş saat süren toplantıda Başbakanlık bürokratları da hazır bulundu.

Tedbir almadaki başarılı yöntem, hayatı normalleştirirken de uygulanacak…
Hükümetin COVID-19 mücadelesi konusunda bilimsel gerçekler ve sürdürülebilirlik temelinde çok olumlu sonuçlar veren radikal siyasi kararlar ürettiğini anımsatan Başbakan Ersin Tatar, hayatı normale döndürürken de aynı yolun izleneceğini vurguladı.

Normalleşme Planı”na Bakanlar Kurulunda son hali verilecek…
Normalleşmeye geçmek için, ilgili her bakanlığın, bilimsel gerçeklere uygun olarak kendi yetki alanları çerçevesinde bir eylem planı hazırlanacağını belirten Başbakan Ersin Tatar, bu “Normalleşme Planı”na gelecek hafta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında son halinin verilmesinin planlandığını duyurdu.

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