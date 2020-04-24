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Tatar:Normalleşme süreci "temas imkanı olmayan ya da az olan" küçük işletmelerle başlayacak

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Başbakan Tatar, normalleşme sürecinin 4 Mayıs'tan sonra başlayacağını belirterek, makinist, marangoz gibi küçük işletmelerin açılmasının planlandığını kaydetti.
Tatar:Normalleşme süreci "temas imkanı olmayan ya da az olan" küçük işletmelerle başlayacak

Başbakan Ersin Tatar, TGRT Haber'e konuk olarak, ülkedeki Covid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

 Tatar, bazı dünya ülkelerinde olduğu gibi KKTC'de de normalleşme sürecinin planlamalarının yapılmaya başlandığını kaydetti. 

Normalleşme sürecinin başlangıcı için 4 Mayıs'a işaret eden Tatar, "sağlık ve bilim kurullarımızda gerekli tartışmalar yapılıyor" dedi. 

Tatar, normalleşme sürecinin "temas imkanı olmayan ya da az olan" küçük işletmelerde başlayacağını belirterek, açılacak işletmelere ilişkin örnekler verdi: 

"Atölyeler, makinistler, marangozlar gibi küçük işletmelerin açılması planlanıyor. Marketler zaten çalışıyor. Bunların ardından da daha kalabalık olanlar, sonra da en kalabalık olanlar açılacak."

"En kalabalık" olarak nitelediği işletmelerin, restoranlar, kafeler ve eğlence merkezleri olduğunu belirten Tatar, en son da okulların açılacağını kaydetti. 

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