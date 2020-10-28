Tatar:Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC'ye geleceği günü özlemle bekliyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u kabul etti. Ziyarette Bakan Murat Kurum’a, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vereceği desteği çok önemsediğini, Maraş’ın ziyarete açılan bölümlerinin yani kamusal alanlarının düzenlenmesinin insan hakları bakımından da önemli olduğunu, Maraş’ın bazı bölümlerinin açılmasının KKTC’nin turizm ve ekonomisi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı altında yapılacak çalışmaların KKTC’nin hayrına olacağını kaydetti.

Tatar, ayrıca Maraş’ın kamusal alanlarının ziyarete açıldığı ve pandemi hastanesinin bitirildiği bir dönemde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin kuruluşunun yıl dönümü vesilesiyle adaya yapacağı ziyaretin özlemle beklenen bir güne vesile olacağına inandığını belirtti.

KURUM: "DÜZENLEMEYLE ÖZGÜRLÜK PERÇİNLEŞTİRİLECEK"

Bakan Murat Kurum yaptığı konuşmada, Maraş’ın ziyarete açılan bölümlerini gezdiğini, bir zamanlar Akdeniz’in en önemli tatil yerlerinden biri olan Maraş’ın kamusal alanlarının; Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkanlığının iş birliğiyle “yürüyüş yolları bisiklet yolları ve yeşil alanlarının düzenlenmesiyle birlikte bu özgürlüğün perçinleştirilmiş” olacağını kaydetti.

Kurum, Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin savunucusu olduğunu, Kıbrıs sorunuyla ilgili iki devlet temelinde yürütülecek bir süreçte Türkiye’nin Kıbrıs Türkünün yanında olacağını belirtti.

Kurum, Tatar’a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarı diledi.