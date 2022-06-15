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Tatar:Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış en disiplinli kurumlardan biridir

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda düzenlenen Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden dolayı görev süresi sona erenlere plaket takdiminin yapıldığı terhis törenine katıldı.
Tatar:Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış en disiplinli kurumlardan biridir

Törende yaptığı konuşmada, böylesi anlamlı bir gecede bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış en disiplinli kurumlardan biri olduğunu belirtti.

KKTC’nin kurumsal yapısına, kadrolu personelin ve halk örgütü mükelleflerinin büyük hizmetler verdiğini söyleyerek kendilerini tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar; Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın milli savunma yanında, sivil savunma anlamında da Kıbrıs Türk halkının güvenliği için önem taşıdığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, halka güven veren bir yapıya ulaşan Sivil Savunma Teşkilatı yetkililerini kutlayarak halk mükelleflerini de hizmetlerinden dolayı tebrik etti ve plaket takdiminde bulundu.

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