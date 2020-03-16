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Tatar:Siyaseti bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi lazım

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Tatar:Siyaseti bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi lazım
Tatar:Siyaseti bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi lazım

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’deki vaka sayısının 6 olduğunu hatırlatarak, hastaların durumunun ise iyi olduğunu belirtti.
Tatar, “Önemli olan soğuk kanlı bir şekilde aldığımız tedbirleri sonuna kadar götürmektir. Siyaseti bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi lazım”diye konuştu.

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar Başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantı sonrasında basının karşısına çıkan Başbakan Ersin Tatar, yürüttükleri özverili çalışmaları nedeniyle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Tatar, Salamis Bay Konti Resort Hotel ile ilgili sıkıntıların da giderildiğini anlatarak, Turizm ve Çevre Bakanı ile Sivil Savunma başkanlığının konuya müdahale ettiğini ifade etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın OHAL önerisini anımsatan Başbakan Tatar, he şeyin iyi gittiğini ve alınan tedbirlerle KKTC’nin korunmakta olduğunu beliretrek, şu anda OHAL ilan etmeye gerek olmadığını söyledi.

Sürecin bu anlayışla yönetildiği taktirde aşılabileceğini düşündüklerini belirten Tatar, “Hükümetin çağrılarıa cevap verilemeyecekse ve farklı sonuçlar olacaksa, ilerleyen süreçte, halk sağlığı için eğer ihtiyaç olursa, ohal ilan edilebileceğini kaydetti.


Başbakan, halka, elzem hizmetler dışındaki yerlere giderek alınan kararları istismar etmemeleri çağrısında bulunarak, “Herkes evinde kalsın ve inşallah önümüzdeki 10-15 gün içerisinde bu sıkıntıları geride bırakmış olacağız. Bu çağrımıza herkesin uymasını istiyoruz çünkü bu herkesin iyiliği içindir.”dedi

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