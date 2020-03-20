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Tatar:“Tatiller 27 Mart’ı aşacak”

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Tatar:“Tatiller 27 Mart’ı aşacak”
Tatar:“Tatiller 27 Mart’ı aşacak”

Başbakan Tatar, tatillerin 27 Mart tarihini aşacağını da söyledi:

“27 Mart dedik ilk etapta ama hem Güney’de hem de Türkiye’de olaylar gelişiyor. Bizim aldığımız tedbir ve Almanlar giderse yavaş yavaş bazı sektörleri yeniden açık eski günlerine döndürebiliriz. Ama kapıların açılması Güney’de ve Türkiye’deki gelişmelere bağlıdır. En önemli şey sağlığımızdır. Elbette ekonomi ve maliye de önemlidir ama ilk öncelik sağlıktır. Hiç bir risk alınamaz. Kendimizi korumalıyız. Belli ki bu durum 27 Mart’ı aşacak. Eğitim ve kısıtlamalar konusunda da 27 Mart sonrasında da tatil uzayabilir diye düşünüyorum.”

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