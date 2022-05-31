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Tatar:Türkiye Cumhuriyeti ile siyasi, kültürel ve ekonomik iş birliğinin artması KKTC’nin varlığını daha da güçlendiriyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Kent, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Koordinatörü Prof. Dr. Enver Arpa ve beraberindekileri kabul etti.
Tatar:Türkiye Cumhuriyeti ile siyasi, kültürel ve ekonomik iş birliğinin artması KKTC’nin varlığını daha da güçlendiriyor

Cumhurbaşkanın Tatar kabuldeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti ile her düzeyde ilişkilerin gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek Türkiye gibi büyük bir devletin tecrübelerini aktarmasının KKTC’yi daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün giderek gelişmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile siyasi, kültürel ve ekonomik iş birliğinin artmasıyla KKTC’nin varlığının daha da güçlendiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, adadaki Türk varlığının devamı için hem siyasi anlamda hem de kültürel anlamda maneviyatı birlikte taşıyabilmenin milli bir görev olduğunu söyleyerek federal anlayışta bir çözümle Türkiye’nin adadan çekilmesinin ve Türkiye’nin garantörlüğünün ortadan kalkmasının amaçlandığını kaydetti. Uluslararası toplumun baskısı ile Kıbrıs Türk tarafının yıllardır federal temelde bir anlaşma için müzakere ettiğini ancak iki taraf arasındaki federal anlayışın örtüşmemesi nedeniyle bir anlaşmanın yapılamadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Annan Planı dönemine ve Crans Montana görüşmelerine atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar artık Kıbrıs Türk tarafının, Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğiyle federal temelde bir anlaşma için müzakere etmeyeceğini; artık görüşmelerin ancak egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliği çerçevesinde yapılabileceğini sözlerine ekledi.

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