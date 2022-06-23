Tatar:Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü bizim için çok önemlidir

Oktay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersinlik’te devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçerek burada bir görüşme gerçekleştirdi.

Temaslarda bulunmak üzere bugün KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersinlik’te devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçerek burada bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, heyetler de hazır bulundu.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş konusuna değinerek Maraş’ın KKTC sınırları içerisinde olduğunu ifade ederek önümüzdeki günlerde de farklı alt yapı çalışmalarının yapılarak bölgenin halka açılmaya devam edileceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün önemine de işaret eden Tatar, “Özellikle son zamanlarda Rusya Ukrayna savaşı da göstermiştir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün bizim için ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum” dedi.

Kıbrıs meselesinin özünün egemenlik meselesi olduğunu söyleyen Tatar, Kıbrıs’ta iki halkın yan yana yaşayabileceği iki ayrı devletin işbirliğine dayalı bir çözümden yana olduklarını bir kez daha vurguladı ve “Yeni siyasetimiz kalıcı hale gelmiştir bundan dönüş yoktur” dedi.