Tatar:Türkiye ile uyumlu Cumhurbaşkanı lazım

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan gelişmelere bağlı olarak Türkiye ile uyum içerisinde çalışabilecek bir Cumhurbaşkanı gerektiğini belirterek, “bu koşullarda UBP’nin bu seçimleri kazanması gerek” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar dün Maraş ve Yeniboğaziçi’ni ziyaret etti. Başbakan Ersin Tatar yaptığı konuşmada, Rum Yunan ikilisinin Kıbrıs Türkü ve Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de oyun tezgahladığını, Cumhurbaşkanlığı seçiminin bu oyunlara bir yanıt verilmesi açısından fırsat olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün egemenliğine, güvenliğine, haklarına sahip çıkmak için yegâne güvencesinin Türkiye olduğunu belirten Tatar, “Ne var ki içimizdeki kimi kişiler Türkiye’nin garantörlüğünü tartışma konusu yapmışlar, Rum tarafına önemli tavizler vermişler ancak yine de Rum memnun kalmamış ve anlaşmaya yanaşmamıştır” dedi.

Başbakan Tatar, “KKTC’nin içinde bulunduğu bu koşullarda bu seçimi kazanmak zorundayız. Çünkü bizim gibi düşünen, ideolojisi bizim gibi olan, KKTC’ye inanan, Türkiye ile bu bölgede gerçekleşmekte olan dış politik gelişmelerde Türkiye ile uyum içerisinde çalışabilecek bir Cumhurbaşkanı ile KKTC’nin önünün açılabilmesi, refahın ve kalkınmanın sağlanabilmesi ve Kuzey Kıbrıs’ın iyi bir yere gelmesi gerekiyor. Bizim kazanmamız demek, KKTC’ye inananların memleketin geleceğinde söz sahibi olabilmesi ve güçlü bir KKTC’nin Doğu Akdeniz’de söz sahibi olabilmesi demektir” şeklinde konuştu.



KORONAVİRÜS SÜRECİ

Koronavirüse karşı başarılı bir mücadele verdiklerini, Cumhurbaşkanının mart ayında olağanüstü hal ilan edilmesini istediğini anımsatan Tatar, “Eğer biz o gün dediğini yapsaydık, ne hayvancı kalacaktı, ne çiftçi kalacaktı, ne üretici kalacaktı ne de sütçü kalacaktı. Biz kademe kademe önlemler alarak hem salgını durdurduk hem de ekonomiyi daha büyük yaralar almaktan koruduk” dedi.

Başlayan açılım süreciyle vakaların da arttığını ancak ölüm veya ağır vaka bulunmadığını kaydeden Tatar, “Ekonomik olarak turizm ve yükseköğretimin devam etmesi için geliş ve gidişlerin devam etmesi gerekmektedir. Gerekli tedbirler de alınacaktır” şeklinde konuştu.



EKONOMİ İÇİN YAPILANLAR

Başbakan Ersin Tatar, ekonomik sıkıntıların aşılması yönünde çalışmalarının devam ettiğini, memura kesintilerinin geri verildiğini, iş insanına, çalışanlara imkanlar oranında destekler sağlandığını kaydetti.

Tatar, 2020 sonuna kadar tüm çalışanların sosyal sigorta katkılarının yüzde 70’i yani 400 milyon TL’sine yakın bir rakamın devlet tarafından ödeneceğini, süreçten olumsuz etkilenen özel sektör çalışanlarının haklarını da koruyabilmek için “olağanüstü” bir bütçe yarattıklarını söyledi.



“TÜRKİYE İLE 2 PROTOKOL İMZALADIK, 3 MİLYAR TL PARA AKTARILDI”

Türkiye’nin bu süreçte büyük destek verdiğini, son 14 ayda Türkiye ile 2 protokol imzaladıklarını ve 3 milyar TL para aktarıldığını kaydeden Tatar, “Kuzey Kıbrıs’a. Bu ciddi bir kaynaktır, bu bizlerin başarısıdır. Dolayısıyla muhalifler bize yaptıkları saldırılarda bunları bir kez daha düşünsün. Gerçekleri görmezden gelip bize haksızlık yapıyorlar. 500 yataklı hastanenin çalışmaları başladı, pandemi hastanesinin temelleri önümüzdeki hafta atılacak. GAÜ hastanesi yılsonuna kadar tamamlanacak. Sağlıkta da altyapıya muazzam bir yatırım yaptık ve bunlar halka hizmet olarak geri dönecektir” dedi.