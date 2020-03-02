Tatar:Türkiye’nin selamette olması bizim de selamet içinde olmamız demektir

Başbakan Ersin Tatar,’Türkiye’nin selamette olması bizim de selamet içinde olmamız demektir’ dedi.

Başbakan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

‘Şahsım ve hükümetimiz adına , Suriye halkına karşı mevcut rejim tarafından işlenen cinayetlerin sona ermesi, Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin ortadan kaldırılması için Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlip’te gerçekleştirilmekte olan ‘ Bahar Kalkanı” operasyonunun başarıyla hedeflerine ulaşmasını diliyorum. Kalbimiz Mehmetçikle atmaktadır. Kıbrıs Türk Halkı her zaman olduğu gibi her şeyi ile Türkiye’mizin yanındadır. Allah Türk Ordusu’nun yardımcısı olsun’