Başbakan Ersin Tatar,’Türkiye’nin selamette olması bizim de selamet içinde olmamız demektir’ dedi.
Başbakan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
‘Şahsım ve hükümetimiz adına , Suriye halkına karşı mevcut rejim tarafından işlenen cinayetlerin sona ermesi, Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin ortadan kaldırılması için Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlip’te gerçekleştirilmekte olan ‘ Bahar Kalkanı” operasyonunun başarıyla hedeflerine ulaşmasını diliyorum. Kalbimiz Mehmetçikle atmaktadır. Kıbrıs Türk Halkı her zaman olduğu gibi her şeyi ile Türkiye’mizin yanındadır. Allah Türk Ordusu’nun yardımcısı olsun’
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