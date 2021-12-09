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Tatar:Türkiye’nin, Sınır Güvenliğine Karşı Oluşan Tüm Terör Tehditlerini Bertaraf Edeceğine Olan İnancım Tamdır

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Tatar:Türkiye’nin, Sınır Güvenliğine Karşı Oluşan Tüm Terör Tehditlerini Bertaraf Edeceğine Olan İnancım Tamdır
Tatar:Türkiye’nin, Sınır Güvenliğine Karşı Oluşan Tüm Terör Tehditlerini Bertaraf Edeceğine Olan İnancım Tamdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucunda şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup 3 asker için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye’nin, sınır güvenliğine karşı oluşan tüm terör tehditlerini bertaraf edeceğine olan inancını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şu şekilde:

“Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucunda 3 kahraman Mehmetçik’in şehit olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde PKK’ya karşı başlattığı sınır ötesi harekât olan Kararlılık Harekâtı’nın devamı niteliğindeki Pençe-Yıldırım operasyonlarının, tüm bu hain saldırılara rağmen başarıyla sonuçlanıp Anavatan Türkiye’nin, sınır güvenliğine karşı oluşan tüm terör tehditlerini bertaraf edeceğine olan inancım tamdır. Büyük üzüntü yaratan bu olayda yaşama gözlerini yuman kahraman şehitlerimizi rahmetle anarken; kederli ailelerine ve Türk ulusuna, şahsım ve ülkem adına başsağlığı diliyorum.”

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