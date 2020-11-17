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Tatar:“Yan yana yaşayan iki devletten yanayız “

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Tatar:“Yan yana yaşayan iki devletten yanayız “
Tatar:“Yan yana yaşayan iki devletten yanayız “

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş konusunda 1974’ten bu yana 46 yıldır Kıbrıs müzakerelerinde birçok fırsatın Rum tarafının olumsuz tavrı nedeniyle kaçırıldığına işaret ederek, zaman zaman güven yaratıcı önlemler kapsamında ya da global bir anlaşmanın bir parçası olarak kapalı Maraş’taki malların sahiplerine verilmesi yönünde Türk tarafından öneri yapıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, güven yaratıcı önlemler kapsamında Maraş karşılığında doğrudan uçuşların başlamasının önerildiğini de anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz pazar adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basına açıklamasında Maraş konusuna işaret ettiğini söyledi. 

“MALLARIN GERÇEK SAHİPLERİ MARAŞ’TA KKTC SINIRLARI İÇERİSİNDE YERLERİNE DÖNEBİLİRLER”

Kapalı Maraş’ta TRT World’ün sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “46 yıldır kapalı olan bölgeyi daha fazla kapalı tutmanın ne anlamı var? Bölgenin gerçek sahipleri gelip burada mallarını alabilirler. Bu öneri çok destek gördü. İnsan hakları bakımından doğru adım budur” diye konuştu ve KKTC sınırları içerisinde kapalı Maraş’ın gerçek sahiplerinin gelip iş yerlerine dönebileceklerini belirtti. 

“YAN YANA YAŞAYAN İKİ DEVLETTEN YANAYIZ “

Rum tarafının, federasyon modeli çözüm istediklerini ancak Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini reddettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum tarafının Annan Planı’na hayır dediğini, Crans Montana’da ise 4’üncü Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da belirttiği gibi son şansın kaçırıldığını” kaydetti.

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