Tatar:Yarın bazı yerlere yasak gelecek

Başbakan Tatar BRT'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Tatar ''Halkımıza çağrım kalabalıklardan uzak duralım maske kuralına uyalım.'' dedi

''Barlarda,eğlence mekanlarında çok fazla kalabalıkların olduğu yerlerden uzak durmamız gerek.Kalabalık yerlere dikkat edilmesi lazım,bunların hepsini yarın Bakanlar Kurulunda değerlendirilecek.Bazı yerler bu kurala uymadığı için yarın bu yerlere yasaklar gelecek.Çnkü aldığımız bilgilere göre böyle kalabalık yerlerden yayıldı'' diye devam eden Tatar.

''Önce sağlık dedik bunun hakkını verdiğimizi düşünüyorum'' dedi