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Tatar:Yarından itibaren açılma sürecinde yeni bir aşamaya daha geçilmiş olacaktır

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Tatar:Yarından itibaren açılma sürecinde yeni bir aşamaya daha geçilmiş olacaktır
Tatar:Yarından itibaren açılma sürecinde yeni bir aşamaya daha geçilmiş olacaktır

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yarından itibaren açılma sürecinde yeni bir aşamaya daha geçileceğini açıkladı.

Tatar paylaşımında;

‘Sevgili kardeşlerim; Sağlık Bakanlığımız çok kısa bir sürede 4 bine yakın restoran çalışanına gerekli testleri yapmıştır…Restoranlarımızın al-git servisleri yarın sabah hizmete başlayabilecektir. Böylece paket servisine de geçilmiş olacaktır.

Belediyelerimizle gerçekleştirdiğim temaslarla yapılan testlerle ilgili bilgileri aldım. Buna göre restoranlara , büfeler ve sandviççilere, gerekli izinler verilmiş, kendilerine bunlar ulaştırılmıştır. Otellerin ise paket servisi yapmaları söz konusu değildir.

Yarından itibaren açılma sürecinde yeni bir aşamaya daha geçilmiş olacaktır. Covid- -19’la mücadelemiz halkımızın katkısı ile başarı ile sürüyor. İnşallah hızla hep birlikte normal şartlara geçeceğiz.’ dedi.

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