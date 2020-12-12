  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3'ü yerel 7 pozitif vaka!

Tatar:Yeni kurulan hükümetle birlikte egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet politikasını savunacağız

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve beraberindekileri kabul etti.
Tatar:Yeni kurulan hükümetle birlikte egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet politikasını savunacağız

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte KKTC’nin geleceği için Maraş açılımı da dahil olmak üzere olumlu kararlar üretildiğini belirterek, federal temelde bir anlaşma için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını, yeni kurulan hükümetle birlikte egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet politikasını savunacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılarak verdiği mesajlarla bu politikaya tam destek verdiğini belirtti. KKTC’nin artık kendi devletini egemenlik alanında yapacağı çalışmalarla güçlendireceğini tüm dünyaya duyurmak için çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bunu yapabilmek için özellikle ekonomiye sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.

Turizm, yüksek öğretim, inşaat gibi lokomotif sektörlerin önemini işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “bu sektörlerle ada ekonomisini geliştirerek burayı bir cazibe merkezi yapabileceğimiz düşüncesindeyim” diye konuştu. Covid-19 salgının başarıyla yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık alanında altyapı ile ilgili önemli yatırımlar yapıldığını belirtti ve KKTC’ye gelen turistlerin, öğrencilerin ve yabancıların da sağlık sektöründen yararlanabileceklerini söyledi. Güvenli bir ortamla ve tüm bu unsurlarla birlikte KKTC’nin cazibesinin artacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “geleceğe umutla bakmak lazım. Umutla bakarken ayaklarımızın yere basması gerekiyor” dedi.

İstikrar ve özgüven içinde, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısı, yardımı ve desteğiyle, yatırım ikliminin iyileştirilebilmesi ve limanların da her türlü altyapısının tamamlanmasıyla daha da iyi noktalara gelineceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sektörler arası iş birliğinin önemine, devletin ve hükümetin istikrarlı bir ortam için birlik ve beraberliğinin gerekliliğine vurgu yaptı. K.T. İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Cumhurbaşkanı Tatar’a yeni görevinde başarılar diledi ve yaşanan son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirtti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 14-25 Aralık tarihlerinde Mevlevi’de havan atışları yapılacak12 Aralık 2020 Cumartesi 14:11
  • Mehmet Karahan intihar etti!12 Aralık 2020 Cumartesi 14:09
  • Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı'na Son Başvuru Tarihi 18 Aralık12 Aralık 2020 Cumartesi 12:59
  • ÖZÇINAR: “Yeni Hükümetten Belediyelerin Sorunlarına Çare Üretebilme Beceri Ve Çalışkanlığını Göstermesini Bekliyoruz”12 Aralık 2020 Cumartesi 12:37
  • Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Arasta İndirim Günü Bugün…12 Aralık 2020 Cumartesi 12:33
  • KTÖS, Arif Hasan Tahsin Desem’i Saygı Andı12 Aralık 2020 Cumartesi 12:30
  • Sürücülerin Dikkatine!12 Aralık 2020 Cumartesi 11:48
  • Gönyeli’de sakin Erbay RAMAN 2 Gündür Kayıp!12 Aralık 2020 Cumartesi 11:10
  • Yine Bir Araç Elektrik Aksamları Nedeni İle Alev Aldı..12 Aralık 2020 Cumartesi 11:05
  • Piyasada Sahte 500 Euro Olabilir!12 Aralık 2020 Cumartesi 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti