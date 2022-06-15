Tatbikatın, kara safhası dün Saint Hillarion 101 Evler bölgesinde gerçekleştirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu,Türkiye ile KKTC işbirliğinde 2003 Yılı’ndan itibaren, toplam 109 arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tatbikatın tamamlanmasının ardından basına değerlendirmede bulundu.

Bu çok kapsamlı arama kurtarma tatbikatının hayata geçmesine katkı koyan KKTC ve TC Devletinin tüm kurum ve kuruluşlarını kutlayan Tatar, KKTC’nin anavatan Türkiye’nin katkılarıyla her alanda kendisini geliştirip güçlendirdiğini ifade etti.

KKTC’nin , arama kurtarma çalışmaları ve diğer doğal afetlere müdahaleler konusunda, kendi yerel imkanları ve Türkiye’nin desteğiyle , yıllar içinde kendisini geliştirdiğini belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyetine, hem savunma sanayisinde yaptığı atılımlar, kendi kurum kuruluşlarının teknik altyapı donanım , imkan ve kabiliyetlerini paylaşmasından dolayı teşekkür etti.

Tatar, uluslararası gözlemci , misyon ve temsilcilerin bu tatbikata iştirakının, KKTC devletinin statüsünü yükselttiğini söyledi.

Akdeniz’deki Türk devleti olan KKTC’nin kökleşerek, güçlenmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda bütün imkanlarını seferber ettiğini söyleyen Tatar, 2 ülke kurum ve kuruluşları arasında iletişim uyum, koordinasyonun gelişmesinin, olası durumlarda başarılı müdahale olanağı yaratacağını kaydetti..

Tatbikat bugün deniz aşamasıyla, Gazimağusa açıklarında devam edecek.

Türkiye ve KKTC’den kurum ve kuruluşların yer aldığı tatbikata bu yıl 9 ülkeden 10 askeri ateşe de gözlemci olarak katılıyor.