Tatil bitiyor

Kurban Bayramı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın birlikte kutlandığı geçen haftanın tek iş günü olan 19 Temmuz’un idari tatil verilmesiyle 9 güne çıkan bayram tatili, bugün sona eriyor.
Bakanlar Kurulu’nun 19 Temmuz’u idari tatil vermesiyle 17 Temmuz’da başlayan 9 günlük bayram tatili, bugün tamamlanacak ve elzem hizmetler dışında kapalı olan kamu daireleri, kurum ve kuruluşları ile belediyelerde yarın yeniden iş başı yapılacak.
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