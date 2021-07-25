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Tatil bitiyor

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Kurban Bayramı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın birlikte kutlandığı geçen haftanın tek iş günü olan 19 Temmuz’un idari tatil verilmesiyle 9 güne çıkan bayram tatili, bugün sona eriyor.
Tatil bitiyor

Kurban Bayramı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın birlikte kutlandığı geçen haftanın tek iş günü olan 19 Temmuz’un idari tatil verilmesiyle 9 güne çıkan bayram tatili, bugün sona eriyor.

Bakanlar Kurulu’nun 19 Temmuz’u idari tatil vermesiyle 17 Temmuz’da başlayan 9 günlük bayram tatili, bugün tamamlanacak ve elzem hizmetler dışında kapalı olan kamu daireleri, kurum ve kuruluşları ile belediyelerde yarın yeniden iş başı yapılacak.

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