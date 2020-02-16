Tatil bitti, okullar yarın açılıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi ile Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören toplam 25 bin 171 öğrenci ders başı yapacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KKTC genelinde İlköğretim Dairesi’ne bağlı 94 okulda öğrenim gören toplam 19 bin 988 öğrenci, Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 54 okulda ise öğrenim gören 21 bin 794 ortaokul ve lise öğrencisi var.

Ülke genelindeki kamu ve özel okullarda toplam 4 bin 857 öğretmen görev yapıyor.