Tatil Dönüşü Güneşten Yıpranan Saçlar İçin Hangi Bakımlar Yapılmalı?

Denizden veya havuzdan çıkar çıkmaz duş almanız gerekmektedir. Çünkü deniz suyu veya klorlu su saçların yıpranmasına sebep olmaktadır. Şampuan ile saçlarınızda biriken klor ve tuzdan arınmanız gerekmektedir. Ayrıca, güneş saçın protein yapısını bozmaktadır. Bu sebepten dolayı denizden çıktıktan sonra gölge bir yerde dinlenebilirsiniz. Eğer güneşe uzun bir süre maruz kalacaksınız, koruyucu spreyler kullanmanız gerekmektedir. Tuz ve klor gibi diğer kimyasal maddeler saçların matlaşmasına ve canlılığını yitirmesine sebep olmaktadır. Saç derisi kururken uç kısımlarında bulunan kırıklar da artmaktadır. Saçın kaybetmiş olduğu mineralleri tekrardan kazanabilmek için saçın ihtiyacına uygun maskelerin kullanılması gerekmektedir. Beslenme de bu konuda etkili bir unsurdur. Fındık, somon, zeytinyağı ve tavuk gibi B12 Vitamini, A vitamini ve sağlıklı yağ asitleri içeren besinlerin tüketilmesi saç derisinin beslenmesini sağlayacaktır. Bunlara ek olarak yeterli su tüketimi de önemlidir.

Uzun süre güneşe maruz kalmayın!

Saatlerce güneşin altında kalmak saçlara büyük bir zarar vermektedir. Güneş saç renginin solmasına ve kurumasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda saç eski dengesini kaybetmektedir. Bu durumların yaşanmaması içinde bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemlerden biri güneşe çıkıldığı zaman şapka ya da eşarp kullanılması gerektiğidir. Kullanılacak bu aksesuarların açık renkli olması gerekmektedir. Ayrıca saçlar için özel UV korumalı saç bakım ürünlerini temin etmeniz oldukça önemlidir. Güneşe çıkmadan önce saçlarınıza koruyucu ürünleri uygulamanız gerekmektedir. Bu sayede saç renginin açılması engellenmiş olacaktır. Bunlara ek olarak yıpranmış saçları onarmak için ilk olarak yıpranmış saçlara uygun olan şampuan ve saç kremlerinden yararlanabilirsiniz. Özellikle keratin içeren şampuanlar ve kremlerin kullanılması saçlara yarar sağlayacaktır. Saçlar nemli haldeyken de bitkisel serumlardan faydalanarak saçların beslenmesini gerçekleştirebilirsiniz.

Güçsüz kalan saçlara PRP ile canlanıyor!

PRP (Platelet Rich Plasma), trombosit bakımından zengin plazma tedavisi olarak bilinmektedir. Kişiden alınan kanın birtakım işlemlerden geçirilmesinin ardından gerekli vücut dokularına enjeksiyonu şeklinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. PRP tedavisi saç dökülmesi gibi estetik sorunlarına bir çözüm yöntemi olarak uygulanmaktadır. PRP saç tedavisi genel olarak ince telli ve güçsüz olan saçları canlandırmak amacıyla uygulanmaktadır. Fakat hiç saçı olmayan kişiler için PRP tedavisi herhangi bir saç çıkarmamaktadır. PRP saç tedavisinde kişiden alınacak kana ihtiyaç bulunmaktadır ve bu sebepten kişiden venöz kanından 10 cc kan alınmaktadır. Kanda yer alan kırmızı hücreler, miktofiltrasyon ve santrifüj yöntemleri ile ayrıştırılmaktadır. Bu işlemlerin sonucunda da platelet ve trombosit hücrelerinden zengin bir plazma materyali elde edilmektedir. Ortaya çıkan bu materyali saç köklerine uygulanmaktadır. Bu uygulama yaklaşık olarak 30 dakika sürmektedir ve herhangi bir acı hissi olmamaktadır. Bu işlemden sonra saç kökleri kendini onarmaya başlamaktadır.

Cildin orta tabakası mezoderm olarak isimlendirilmektedir. Mezoterapi, cildin orta katmanına sağlıklı saçlar için vücudun ihtiyacı olan vitamin, mineral, protein ve enzimler gibi maddelerin enjekte edilmesi ile birlikte gerçekleşen uygulamalardan biridir. Saç derisinin istenilen bölgesine ya da tüm bölgeye uygulanan bir yöntemdir. Saç derisine uygulanan mezoterapi saç dökülmesi sorununda oldukça etkili bir yöntemdir. Saç derisine yapılan enjeksiyon kıl köklerini beslemektedir ve bu sayede saçların güçlenmesine ve daha canlı, sağlıklı bir görünüme sahip olmasını sağlamaktadır. Saç dökülmesini azaltırken yeni saçların çıkmasını da sağlamkatadır.