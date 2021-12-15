Tatil için Afganistan’a gidip kabusu yaşamıştı: Yeni rotası iç savaştaki Sudan

Afganistan’ın Ağustos ayında Taliban’ın eline geçmesi üzerine tatile gittikten sonra Kabil’den tahliye edilmek zorunda kalan İngiliz Miles Routledge, bu kez iş savaşın sürdüğü Güney Sudan’a gitti.

21 yaşındaki Miles Routledge, Twitter profiline göre Güney Sudan’a gitmeden önce önce Pazartesi günü Etiyopya’daki Addis Ababa’ya uçtu.

Etiyopya’yı çok sevdiğini anlatan Routledge, burada kendisi için bir kabile eşi teklif edildiğini belirtirken, ‘Dürüst olmak gerekirse birçok yönden Londra’yı tercih ettiğimi söyleyebilirim’ dedi.

Routledge, kendisinin Sudanlı bir hayranı tarafından ülkeye davet edildiğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 2011 yılında bağımsızlığını kazanmasından bu yana iç savaş tarafından harap edilen Güney Sudan’a yönelik seyahatlere karşı uyarılarda bulunuyor.

İngiliz maceracı, özellikle böyle yerler seçtiğini ve buradaki insanlara erzak ve nakit yardımı yaptırdığını söyledi.

Daha önce de Afganistan’a tatile giden Routledge yaşadığı dehşeti şu ifadelerle duyurmuştu: “Bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum, çok fazla ölü gördüm…” Routledge sözlerini “Bunun, garip bir ülkeyi keşfedebileceğim bir seyahat olacağını düşünmüştüm. Ancak zihinsel olarak çöktüm. Şu anda neler oluyor emin değilim.” diye sürdürdü.