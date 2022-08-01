Tatil Sonrası Sendromu Nasıl Düzelir?

Tatil sonrası sendromu yaşayan kişiler, kendini hiç tatil yapmamış gibi hissetmekte ve tekrar işe başlama konusunda çok hevessiz olmaktadır. Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, tatil sonrası sendromunun depresyona dönüşmemesi için başvurulacak önerileri derledi.

Özellikle bayram tatillerinin hafta sonu ile birleştirilmesiyle birlikte 1 hafta 10 günlük uzun resmi tatiller ilan ediliyor. Uzun tatili fırsat bilenler, Ege ve Akdeniz olmak üzere yaz tatili için en güzel lokasyonları belirleyerek tatile çıkıyor. Bu uzun tatil süreçlerinin ardından iş hayatına ve günlük yaşama tekrar uyum sağlama konusunda zorluk yaşanabiliyor. Bu zorluk, genellikle işini sevmeyen veya depresyona meyilli olan kişilerde gerçekleşiyor. Tatil sonrası sendromu yaşayan kişilerde baş ağrısı, uykusuzluk, sindirim sistemi problemleri, iştahsızlık ve odaklanma güçlü gibi sorunlar görülebiliyor. Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, bu konuda bir dizi önlem alarak süreci daha kolay atlatabileceğimizi belirtiyor.

Yapılan araştırmalar, çalışanların yüzde 50’sinin tatil dönüşü kendini iyi hissetmediğini ortaya koyuyor. Tatil boyunca fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak yenileme sağlamamıza rağmen dönüş sürecinde olumsuz bir psikolojiye kapılabiliyoruz. Tatil dönüşü sendromundan en çok depresyona meyilli olanlar, iş arkadaşlarını ve işini sevmeyenler etkileniyor. Bu süreçten hiç etkilenmeyen grup ise işkolikler olarak gösteriliyor. Tatil sonrası girilen psikoloji sonucunda sabahları yorgun uyanma, eklem ağrıları, odaklanma güçlüğü gibi sorunlar görülüyor.

Kendinize Zaman Tanıyın

Tatilden döner dönmez işe başlamak yerine bir iki gün önceden dönerek şehir yaşamına ve günlük rutinlerinize uyum sağlayabilirsiniz. Yiğit, tatilden sonra hemen işe başlamak yerine 1-2 günlük zaman tanıma sürecinin yanında ilk iş haftasının biraz zorlu geçeceğini baştan kabul etmek gerektiğini belirtiyor. Dönüşte biriken iş varsa, bu konuda panik yapılmaması gerektiğini ve önem sıralaması yaparak düzenli bir şekilde işe başlanması gerektiğini söyleyen Mehmet Cem Yiğit, ilk hafta için biraz daha esnek bir çalışma programı yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Mutlu Olun

Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, tatil sonrasında bizi iki tür düşüncenin beklediğini belirtiyor. Tatilin kısa sürmesi, bir sonraki tatilin uzak bir tarihte olması gibi konulara takılıp kendinizi üzmek yerine elinize dinlenmek ve zihninizi tazelemek için bir fırsat geçtiği için mutlu olmaya ve tadını çıkarmaya çalışın. Tatil dönüşünde sinema, tiyatro ve arkadaş buluşmaları gibi etkinliklerde bulunarak daha yumuşak bir geçiş dönemi yakalayabilirsiniz.

Düzenli spor yapmak, endorfin hormonu salgılanmasını sağlayacaktır. Bu durum tatilde yakaladığınız hazzı sürdürmek için çok ideal bir seçenektir. Düzenli spor yapmaya başlayarak hem tatil sonrası sendromunu atlatabilir hem de sağlıklı bir yaşama başlayabilirsiniz.

Tatil dönüşün sendromu sürekli devam ederek sizi depresif bir ruh haline sürüklerse, bir uzman görüşüne başvurabilir ve gerektiği durumlarda psikoterapi desteği alabilirsiniz.