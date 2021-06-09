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Tatilde verileri korumanın 5 etkili yolu

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Özellikle yüksek ısıya maruz kalmanın ya da sıvı ile temasın cihazları riske attığını belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, cihazlardaki verileri kaybetmek istemeyen kullanıcılar için 5 etkili önlemi sıraladı.
Tatilde verileri korumanın 5 etkili yolu

Pandemi kısıtlamalarının hafiflemesi ile birlikte tatil hazırlıkları da başlarken, tatillere eşlik eden cihazların güvenliğinden emin olunması önem taşıyor. Özellikle yüksek ısıya maruz kalmanın ya da sıvı ile temasın cihazları riske attığını belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, cihazlardaki verileri kaybetmek istemeyen kullanıcılar için 5 etkili önlemi sıraladı.

Peşi sıra gelen kapanmaların ardından kısıtlamalar hafiflerken, sıcak yaz aylarını değerlendirmek isteyen kullanıcılar için tatil hazırlıkları başlıyor. Birçok kullanıcı tatil anılarını biriktirmek için telefon, fotoğraf makinesi ve video kamera gibi elektronik cihazlarını yanında götürmeyi tercih ediyor. Ancak, aşırı sıcak hava ve sıvı teması gibi faktörler elektronik cihazlardaki verilerin kaybolmasına neden oluyor. Bu tür nedenlerden dolayı veri kaybına uğramak istemeyen kullanıcıların özellikle dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal’a göre, tatil esnasında cihazları güvende tutmanın 5 önemli yolu bulunuyor.

TATİLDE VERİ KAYBINI ÖNLEMENİN 5 YOLU

Bu yıl tatil hazırlıkları yapan bireylerin gündeminde çoğunlukla virüs ve sosyal mesafe tedbirleri bulunsa da dikkatli olunması gereken başka tehlikeler de bulunuyor. Özellikle yüksek sıcaklık ya da sıvı temas eden cihazlarda meydana gelen veri kaybının virüs kadar endişe yaratabileceğine dikkat çeken Serap Günal, tatil süreci boyunca veri kaybına neden olabilecek tehlike durumlarını ve bu durumlara karşı alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

1- Cihazları sıvı temasına karşı koruyun

Kamera veya cep telefonunun sıvıyla teması durumunda kullanıcıların, cihazları şarj etmeye çalışmamaları ve kapalı durumda bırakmaları önem arz ediyor. Islanan cihazları fön makinesi ile kurutmak ya da klasikleşen pirinç yöntemleri yerine mümkünse cihazın pilini çıkarıp kurumaya bırakmak daha etkili oluyor.

2- Kumsallardaki tehlikeleri göz önünde bulundurun

Kolayca akıllı telefona sızabilen ve USB bağlantısını engelleyebilen ıslak kumlar, elektronik cihazlara en çok zarar veren unsurlardan birini oluşturuyor. Plaja getirilen cihazların koruma altında olduğundan emin olunması önem arz ediyor.

3- Güneş kremlerine dikkat edin

Tıpkı sıvılar gibi güneş losyonları da cihazlar için potansiyel riskler oluşturuyor. Cihazlardaki önemli bağlantı noktalarını engelleyen kremler cihazları ciddi hasarlara uğratabiliyor. Bu nedenle kullanıcıların, cihazları kremlerden uzak tutması gerekiyor.

4- Şekerli içecekleri cihazlarınızdan uzak tutun

İçecekler içindeki şekerin kristalleşmesi, cihazlarda kısa devre meydana gelmesine neden oluyor. Şekerli içeceklerin bulunduğu ortamda ekstra önlem almak cihazları risklere karşı koruyor.

5- Hırsızlıklara karşı önleminizi alın

Kullanıcıların insan popülasyonlarının fazla olduğu bölgelerde sıklıkla karşılaşılan hırsızlık olaylarına karşı cihazlarını koruması önem arz ediyor. Yaşanabilecek hırsızlık durumlarından sonra cihazlardaki verileri kurtarmak mümkün olmadığı için kullanıcıların kişisel eşyalarını kendilerine yakın tutması en önemli adımların başında geliyor.

TATİLE ÇIKMADAN ÖNCE…

Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, tatilde verilerini kaybetmek istemeyen kullanıcıların unutmaması gereken 3 önemli noktayı şu şekilde özetliyor:

“Kullanıcıların tatile giderken yanlarına mutlaka bir şarj cihazı ve taşınabilir şarj aletini aldığından emin olması, unutulduğunda ise orijinal ürün tedarik etmesi gerekiyor. Cihazları fiziksel sorunlara karşı koruyan aparatları çantada bulundurmak, bir diğer yapılması gereken adımı oluşturuyor. Tatile çıkmadan önce cihazlardaki verilerin yedeklenmesinin de veri kaybına uğramamak başta olmak üzere çoğu probleme karşı çok önemli bir adım olduğu da unutulmamalı.”

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