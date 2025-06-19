Tatilini Cezaevi'nde geçirecek!

Polis memuru Görkem Taşcı mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14 Haziran 2025 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan zanlının tasarrufundaki valize Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu söz konu valizde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 6 adet sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi İstanbul'a 2 bin 500 TL ye aldığını, bir kısmını içip geri kalanını tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini kaydetti. Polis, her ne kadar analiz sonucu çıkmasa da zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini ve ülkeye turist statüsüyle geldiğini belirterek, davaları görülünceye kadar 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.