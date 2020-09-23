Tatlı krizi neden olur, tatlı krizi nasıl önlenir?

Bazı besinlerin normalden fazla tüketilmesi vücuttaki vitamin ve minerallerin eksikliğine işaret edebilir. Tatlı yemek isteği ise özellikle kadınların regl dönemlerinde artar. Peki, bu yaşanan tatlı krizlerinin nedeni nedir? Tatlı krizlerini önlemek için öneriler...

Tatlı krizi, tok ya da açken hissedilen yoğun tatlı yeme isteği olarak tanımlanıyor. Tatlı krizlerinin günlük hayatın konforunu etkileme, mutsuz etme ve performansı düşürme gibi etkileri oluyor.

Bu durumun ise şeker bağımlılığı ve beynin şekere verdiği yanıt ile ilgisi olduğu biliniyor.

Çikolata yeme isteği özellikle kadınlarda menstrual dönemde artar. Öte yandan az kalorili diyetler veya uzun süreli açlık durumlarında da şeker ve çikolataya eğilim artar.

TATLI KRİZİ NEDENLERİ

Kan şekerinin gün içerisinde dengeli olması çok önemlidir. Eğer kan şekeri gün içerisinde dengeli değil de dalgalı olarak seyrediyorsa ani kan şekeri düşmesi sonucu vücut tatlı tüketmek ister. Hareketsiz yaşam tarzına vücut adapte olmuşsa ekstra enerji sarfiyatı olduğu günlerde vücut geçici olarak tatlı ister.



Ancak bu tatlı krizleri geçici olur. Yeterli karbonidrat tüketimi sağlanmadığında da vücut tatlı krizine girer. Tatlı krizi nedenleri şeker bağımlılığı,kötü beslenme, hastalıklar, hormonal ve psikolojik hastalıklar olarak sıralanabilir.

TATLI KRİZİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER

Tatlı krizinin sebebi tanımlandıktan sonra birtakım önlemler alınabilir.



Onlar şu şekildedir;



• Vücudu aç bırakmayıp, ara öğünlerle kan şekerini dengede tutmak