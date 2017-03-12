Tatlı krizine karşı 5 masum tarif

Sofra şekerinin sağlığa hiçbir yararı yok ve herkes artık bunun farkında. Peki damağımızın alıştığı bu tatlı hissi sağlıklı içeriklerle geçiştirmek mümkün mü? Tabii ki evet...

Sofra şekerinin sağlığa hiçbir yararı yok ve herkes artık bunun farkında. Peki damağımızın alıştığı bu tatlı hissi sağlıklı içeriklerle geçiştirmek mümkün mü? Tabii ki evet…

Tatlı hazzı kimi gün sadece meyveyle çözümlenmiyor. Hatta çoğu kişide bu meyve tüketiminin ardından kalori alımı devam ediyor ve tüketilen toplam kalori, fazla yenen ancak yeterli gelmeyen meyve, diyet bisküvi ya da kuruyemiş derken aşılıyor. Bayanların formda kalmasına yardım edecek beylere ise “Böyle şeyler de mi varmış?” dedirtecek yeni nesil tatlı tarifleri denemeye değer. Şimdiden hepinize afiyet olsun!

Yaşlılık karşıtı tatlı 1 porsiyonu: 110 kalori

Önerim smoothie'yi sütten çok yoğurtla yapmak çünkü bu şekilde muhallebi kıvamlı tatlı daha çok tok tutuyor.

Malzemeler: Yarım su bardağı taze yaban mersini ve doğranmış çilek (ya da böğürtlen ve ahududu) – Yarım su bardağı yoğurt (Keçi ya da manda sütünden mayalanmış yoğurt tercih edin) – 3 taze badem- 1 avuç buz ve biraz su

Hazırlanışı: Blendırın hızlı seviyesinde istediğiniz kıvamı yakalayıncaya kadar malzemeleri karıştırın.

Glisemik indeksi düşük protein kaynağı kek 1 adedi: 105 kalori

Malzemeler: 1 orta boy muz – 250 gr haşlanmış nohut – 50 ml doğal şeker olan akçaağaç ya da hurma şurubu – Yarım su bardağı yulaf ezmesi

– Yarım çay kaşığı kabartma tozu – Yarım çay kaşığı karbonat – 1 tutam tuz – 2 çay kaşığı vanilya sapından çıkarılan öz – Çeyrek kase fıstık ya da fındık ezmesi

Hazırlanışı: Yapılışı sadece 20 dakikanızı alacak bu tatlı için tüm malzemeleri robottan geçirdikten sonra kağıt kek kalıplarına ya da muffin kabına dökerek altın sarısı renk alıncaya kadar pişirin. Bu malzemelerle hazırlanmış harç 10 adet küçük kek için yeterli olacak.

Kahve kurabiyesi 1 adedi: 72 kalori

Beş dakikada fırına sürebileceğiniz bu kurabiyeler sabahlarınıza keyif katacak.

Malzemeler: 2 orta boy muz – 1 kase yulaf ezmesi – Çeyrek kase damla çikolata

Hazırlanışı: Fırını 170-180 derecede ısıtın. Muzları çatal yardımıyla orta boy bir kasenin içinde ezin. Kalan malzemeleri de aynı kaseye ekleyip hepsini iyice harmanlayın. Malzemeyi kağıt kek kalıplarına kaşık yardımıyla paylaştırın ve fırına sürün. 10-12 adet kurabiyeniz 15 dakika sonra hazır.

Hafif browni 1 adedi: 85 kalori

Malzemeler: 1 büyük avokado – 1 elma – Yarım kase akçaağaç ya da hurma şurubu – 1 dal taze vanilya özü – 3 yumurta – Yarım kase yulaf unu ve toz kakao – 1 tutam tuz – 1 çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı: Fırını 170-180 dereceye getirip ısıtın. Mutfak robotuna avokado, elma, vanilya, akçaağaç ya da hurma şurubunu ekleyin ve karıştırın. Karışımı ayrı bir kaba alın ve kek yapar gibi içine yumurtaları ekleyip çırpın. Son olarak karışıma yulaf unu, kakao, tuz ve kabartma tozunu da ekleyip iyice karıştırın. Hafifçe yağladığınız kaba bu karışımı dökün ve ısınmış fırına yerleştirin; 25 dakika sonra sağlıklı browniniz hazır. Ancak dilimlemeden, önce ılınmasını sonra da dolapta soğumasını bekleyin.

Çantaya atmalık barlar / 1 adedi: 80 kalori

Bu atıştırmalık barlar hem lezzetiyle damağınıza hitap edecek hem de kan şekerinizi dengeleyecek.

Malzemeler: Yarım kase kaju – 1.5 kase yulaf ezmesi – 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi – 2 orta boy muz – 2 yemek kaşığı zeytinyağı – Bir tutam tuz

– Yarım kaseden biraz az sevdiğiniz kuru meyve çeşitleri – 2 yemek kaşığı ay ve kabak çekirdeği

Hazırlanışı: Fırını 170-180 derecede ısıtın. Kaju ve yulaf ezmesinin yarısını mutfak robotunda un kıvamına gelene kadar karıştırın. Kalan yarısını da robota atıp kajular biraz parçalanacak şekilde çekin ve ayrı bir kaba alın. Muz, zeytinyağı ve tuzu robottan hamurlaşana kadar geçirin. İki karışımı birleştirin ve karışmasını sağlayın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisi üzerine kaşık yardımıyla karışımı kurabiye boyutunda paylaştırın. 10-12 dakikada barlarınız servise hazır. Bu tariften 16 parça bar elde edebilirsiniz.