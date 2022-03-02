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Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali, pazar günü yapılacak

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Uluslararası Festivaller Birliği ile Final Organizasyon işbirliği ve “Buram Buram Kıbrıs” sloganı ile düzenlenen festival saat 10.00’da başlayacak.
Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali, pazar günü yapılacak

Tatlısu Belediyesi’nin düzenleyeceği Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali, pazar günü yapılacak. Uluslararası Festivaller Birliği ile Final Organizasyon işbirliği ve “Buram Buram Kıbrıs” sloganı ile düzenlenen festival saat 10.00’da başlayacak.


Pembe Düzova’nın sunuculuğunu üstleneceği festivalde, Türkiyeli sanatçı Ogün Sanlısoy’un yanı sıra birçok yerli sanatçı sahne alacak.


Halk Dansları, kukla illüzyon ve jonglör gösterilerinin yapılacağı festivalde, at ve eşek ile geziler, Mustafa Tozaki kalemiyle ücretsiz portre ve karikatür çizimi, eski Kıbrıs çocuk oyunları gibi birçok etkinlik yer alacak. Klasik otomobil sergisinin de yer alacağı festival alanında, gün boyu leylek ayaklı uzun adamlar ve Kıbrıs kültürünü yaşatacak canlı heykeller bulunacak.

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