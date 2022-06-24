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Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, halka seslendi

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El ele vererek yangın uçağı alalım
Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, halka seslendi

Mersinlik bölgesinde ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürerken, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan yangın bölgesinde incelemelerde bulunuyor. İncelemeler sırasında konuşan Orçan, devlete değil, halka seslenerek "El ele vererek yangın uçağı alalım" dedi.

Mersinlik bölgesinde 21 Haziran Salı günü başlayan ve halen etkisini sürdürmekte olan yangına söndürme çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürerken, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan yangın bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

GÜNGÖRDÜ: HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Ülkemizin ciğerleri yanıyor Gerekli dersleri  çıkarmamız gerekiyor. Eğitim çok önemli. Yangının çıkış nedeni belli bu yüzden eğitim çok önemli. Eksikliklerimizi tamamlamamamız gerekiyor. Polis, itfaiye, asker ve halktan vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor. Girne Belediyesi, personelleri olarak yangın bölgesinde gün boyu olacaklarını aktaran Güngördü, “Yaşanan üzücü durumdan dolayı üzgünüz. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

Gerekli önlem ve tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Güngördü, “ Eğitim çok önemlidir. Çevre bilicinin gelişmesi için ders müfredatında eklemelerin yapılması gerekiyor. Gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalı” diye konuştu.

ORÇAN, HALKA SESLENDİ: EL ELE VEREREK YANGIN UÇAĞI ALALIM

Gece boyunca ekiplerin büyük mücadele verdiğini söyleyen Orçan, “Toplum olarak durumun ciddiyetine varılmalı. İnsanlar yolda giderken sigara izmaritini çevreye atıyor. Ülkemiz kan ağlıyor. İnsanlar aynı şeyleri yapıyor, sigara izmaritini pencereden dışarıya atmayın” dedi.

Halka seslenen Orçan, "el ele vererek yangın söndürme uçağı alınması için çalışma başlatalım" dedi. Uçağın satın alınması için sıkı sık duyuru yapacağını söyleyen Orçan, "Bölgelerde yangın şeritleri oluşturulmalı. Arazinin coğrafik şartlarına göre, harnup ekerek yangın çizgileri kolaylıkla oluşturulabilir” ifadelerini kullandı.

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