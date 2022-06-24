Tatlısu Belediye Başkanı Orçan: Gün içinde yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz

yavaşlamasıyla yangında ciddi bir yavaşlama olduğunu söyledi.
Orçan, “Belediye çalışanlarımızı o bölgeye sevk ediyoruz. Helikopterler de görev yapmaya başladı. Gün içinde yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz” dedi
yavaşlamasıyla yangında ciddi bir yavaşlama olduğunu söyledi.
Orçan, “Belediye çalışanlarımızı o bölgeye sevk ediyoruz. Helikopterler de görev yapmaya başladı. Gün içinde yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz” dedi
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