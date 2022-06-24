  • BIST 2.543,21
  • Altın 1018.688
  • Dolar 17.358
  • Euro 18.3054
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Tatlısu Belediye Başkanı Orçan: Gün içinde yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz

» »
Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, dün gece kuzeybatı bölümünde karanlık ve arazi koşulları nedeniyle çok fazla ilerleme kaydedeilemediğini ancak sabah itibariyle rüzgarın da
Tatlısu Belediye Başkanı Orçan: Gün içinde yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz

yavaşlamasıyla yangında ciddi bir yavaşlama olduğunu söyledi.

Orçan, “Belediye çalışanlarımızı o bölgeye sevk ediyoruz. Helikopterler de görev yapmaya başladı. Gün içinde yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz” dedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Kimse kimseyi suçlamasın günahtır23 Haziran 2022 Perşembe 23:17
  • Toroslu: Yangın Kantara’ya geçmedi23 Haziran 2022 Perşembe 23:08
  • Yangın Kantara’ya sirayet etti23 Haziran 2022 Perşembe 22:14
  • SON DAKİKA: Yangın Kantara'ya doğru ilerliyor... (VİDEO)23 Haziran 2022 Perşembe 21:52
  • Üstel yangın yerinde...23 Haziran 2022 Perşembe 21:43
  • Hasipoğlu: Maraş’ı artık siyasi malzeme yapmaya gerek yok23 Haziran 2022 Perşembe 19:59
  • İskele Belediyesi'nden yeniden acil durum çağrısı yapıldı!23 Haziran 2022 Perşembe 18:43
  • Biyologlar Derneği'nden eylem çağrısı23 Haziran 2022 Perşembe 17:08
  • Tatar:Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü bizim için çok önemlidir23 Haziran 2022 Perşembe 17:03
  • Oktay:Türkiye’nin KKTC’ye desteği tamdır ve bunu herkes böyle bilmelidir23 Haziran 2022 Perşembe 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti