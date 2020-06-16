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Tatlısu-Geçitkale anayolundaki ölümlü kaza'da zanlının alkollü olduğu iddia ediliyor

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Tatlısu- Geçitkale anayolunda dün meydana gelen ve Kemal Aydın’ın hayatını kaybettiği trafik kazasında Aydın’ın ölümünden sorumlu tutulan Harun Reşit Çetin tutuklandı.
Tatlısu-Geçitkale anayolundaki ölümlü kaza'da zanlının alkollü olduğu iddia ediliyor

Tatlısu-Geçitkale anayolunda dün meyana gelen ve 1 kişinin ölümü ile 1’inin ağır 3 kişinin yaralanması ile ilgili GM 666 plakalı araç sürücüsü Harun Reşit Çetin tutuklandı.

Vücudunda birçok kırık olan Çetin sağlığı açısından mahkemeye çıkarılması uygun görülmeyerek gıyabında 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Polis mahkemede zanlının kazanın ardından yazılı beyan yaparak 2 şişe bira içtiğini itiraf ettiğini söyleyerek, zanlıdan alınan kan örneklerinin soruşturma için önem taşıdığını açıkladı.

Zanlının yine aracını makinisten aldığını ve sabit hız kontrolünü tamir ettirdiği yönünde de beyan da bulunduğunu kaydeden polis, aracın gerekli muayene kontrolünün de yapılması gerektiğini kaydetti.

Polis mahkemede Ayla Yılmaz’ın ağır yaralandığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

AYLA YILMAZ’IN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu mahkemede verdiği ifadesinde, 15 Haziran 2020 tarihinde Tatlısu-Geçitkale Anayolu üzerinde zanlı Harun Reşit Çetin’in, yönetimindeki GM 666 plakalı aracı ile Tatlısu’dan Geçitkale’ye doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu gidişine göre mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip gidişine göre yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelen Şaban Ateş’in kullanımındaki JD 773 plakalı araca, aracının ön kısmıyla çarpaması neticesinde ağır yaralanmalı ve ölümle neticelenen bir trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Kaza esnasında JD 773 plakalı araçta ön koltukta yolcu olarak bulunan Kemal Aydın’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydeden polis çavuşu, araç sürücüsü Şaban Ateş’in Mağusa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde müşahede altında alındığını, yine JD 773 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayla Yılmaz’ın Mağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Zanlı Harun Reşit Çetin’in Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındığını belirten polis çavuşu, Çetin’in sağ 5 kaburga kemiğinin kırıldığını, sağ ayağında parçalı kırıkların olduğunu ve sağ kalçasının kırıldığını söyledi. Polis çavuşu zanlının bu şartlarda mahkemeye gelmesinin zanlının sağlığı açısından uygun görülmediğini ve bu yönde de doktor raporunun temin edildiğini söyledi.

ALKOL TESİRİ ALTINDA MIYDI?

Kazanın ardından zanlının kazadan önce 2 adet bira içtiği yönünde yazılı beyanda bulunduğunu belirten polis çavuşu, zanlıdan alınan kan örnekleri ile olay yerinden alınan örneklerinin mukayesse edilmesi gerektiğini ve kan örneklerinde alkolün tespit edilip edilmeyeceğinin soruşturma açısından önemli olduğunu belirtti.

Ayrıca kazanın ilk görgü tanığından yapılan soruşturmada zanlının süratli olduğu yönünde ifade temin edildiğini belirten polis çavuşu, zanlının yazılı beyanında yine aracın hız sabitleme kontrolünün arızalı olması nedeni ile tamir ettirdiğini ve aracı makinisten aldığını söylediğini ifade etti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis çavuşu, soruşturmanın titiz bir şekilde yürütüldüğünü ifade ederek zanlının 3 gün tedavi gördüğü hastanede polis kontrolünde kalmasını talep etti.

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