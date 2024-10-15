Tatlısu-Girne Anayolunda Kaza: 4 Kişi Yaralandı

15 Ekim 2024 tarihinde saat 08.30 sıralarında, Tatlısu-Girne Anayolu üzerindeki üç yol kavşağında bir trafik kazası meydana geldi. Geçitkale istikametinden Tatlısu’ya doğru seyreden Erol Ergün (60) yönetimindeki TPF 315 plakalı otobüs, kavşağa geldiğinde hızını düşürmeden dikkatsizce ilerleyerek kaza yaptı. Aynı anda, Küçük Erenköy’den Tatlısu yönüne doğru giden Gülistan Alaf (33) yönetimindeki VJ 756 plakalı araç, Geçitkale-Tatlısu anayoluna dikkatsiz bir şekilde giriş yaparak otobüsün önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.
Kazada VJ 756 plakalı araç sürücüsü Gülistan Alaf ve aynı araçta bulunan Yüksel Alaf (53), 4 aylık Zeynep Umay Alan ve 1 yaşındaki Arven Alaf yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildiler.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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