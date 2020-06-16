Tatlısu-Girne anayolunda trafik kazası... 1 ölü, 3 yaralı

Tatlısu-Girne anayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, kaza, saat 18.00 sıralarında Harun Çetin'in, yönetimindeki GM 666 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen Şaban Ateş yönetimindeki JD 773 plakalı araçla çarpışması sonucunda meydana geldi.
Kaza sonucu JD 773 plakalı aracta yolcu olarak bulunan Kemal Aydın olay yerinde yaşamımı yitirirken, kazada yaralanan GM 666 plakalı araç sürücüsü Harun Çetin, JD 773 plakalı araç sürücüsü Şaban Ateş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayla Aydın hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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