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Tatlısu Harnup Festival Alanı Doldu Taştı

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Tatlısu Harnup Festival Alanı Doldu Taştı
Tatlısu Harnup Festival Alanı Doldu Taştı

Tatlısu Belediyesi'nin Final Organizasyon işbirliği ile düzenlediği Harnup Festivali dün gece dolup, dolup taştı.

     Enver Ertaş’ın sihirli ve eğlenceli gösterileri ile başlayan gece, Comedy Juggling Şov ile eğlencenin nabzını yükseltti. Gecenin finalinde ise Türkiye’nin ünlü gruplarından Kolpa, hem kendi, hem de piyasanın sevilen şarkılarını seslendirerek, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

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     Gece boyunca Canlı Heykel Performansı ile Sahavet Aslan, anı fotoğraflarında yine büyük ilgi odağı oldu. Tatlısu Belediye Başkanı A. Hayri Orçan ise gece katılımcılara ve sanatçılara teşekkürlerini iletirken, Harnup Festivaline özgü hediyeler takdim etti.  

 

FESTİVALİN FİNALİ BU AKŞAM

 

      Festival 11 Eylül Pazar bu akşam saat 19.30’da Halk Dansları ile başlayacak, gecenin devamında Dance Of Fıre ateşleriyle alevlenecek. Eğlence baz, İllüzyon gösterileri geceye renk katacak. 2.Gece olduğu gibi gece boyunca profesyonel makyaj sanatçısı, festival alanına gelen gönüllülerin yüzünü renklendirecek.Gecenin final konserinde ise Kıbrıslı gruplarımızdan Araf ve O Ses Türkiye’den Esra Sezer’in çok güzel sahneleri ile festival tamamlanmış olacak.

 

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