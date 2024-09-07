Tatlısu Harnup Festivali başladı

Tatlısu Belediyesinin Final Organizasyon işbirliği ile düzenlediği 17. Tatlısu Harnup Festivali'nin açılışı dün akşam gerçekleşti. Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde, açılış gösterileri ve konuşmalarına geçildi. Uluslararası halk danslarından 7 ülke, Grup Rhythm of Anatolia, İllüzyon, Gösteri Fabrikası şovu Canlı Heykeller, Ücretsiz Karikatür ve Portre çizimi, Keman virtüözü, Make-up artist makyaj performansları gecede yer aldı. Gece finalinde ise güzel sahneleri ile Samida konseri gerçekleşti. Festivalin ikinci gecesi bu akşam ise çeşitli gösteri ve şovların yanı sıra finalde Türkiye’nin ünlü gruplarından Gece yolcuları sahne alacak.