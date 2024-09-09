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Tatlısu Harnup Festivali Güzellikleri İle Sona Erdi

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Tatlısu Harnup Festivali Güzellikleri İle Sona Erdi
Tatlısu Harnup Festivali Güzellikleri İle Sona Erdi

Tatlısu Belediyesinin Final Organizasyon işbirliği ile düzenlediği 17. Tatlısu Harnup Festivali'nin Final gecesi dün akşam gerçekleşti. Uluslararası Halk Dansları,

İllüzyon Şov, Sanatçı Taklitleri, Gösteri Fabrikası'nın mükemmel şovu, Canlı Heykeller ve Make-up artistin güzel makyaj performansları, Keman virtüözü, Ücretsiz karikatür ve portre çizimi festivale renk katan içeriklerdendi.

Dün gece Balkan müzik ödüllü sanatçı Cüneyt Şentürk, Balık Ayhan ve Kıbrıs’ımızın değerlerinden Kadir Carlos orkestraları ile alana gelenleri hem eğlendirdi hem de oynattı.

Festivalin finalinde ise Ufuk Beydemir başarılı performansı ile dikkatleri çekti.

Her gecesi dolu dolu geçen festivalde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hayri Orçan organizasyon için harcadığı emek ve yaratıcılıktan dolayı Final Organizasyon direktörü Yıltan Tozakı'ya teşekkür etti.

Orçan ayrıca belediye çalışanlarına ve tüm katılımcılara teşekkürlerini yineledi

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