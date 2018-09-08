Tatlısu Harnup Festivali’nde Bahar Gökhan rüzgarı

Festival akşamı spor aktiviteleri olarak Judo gösterisi başladı, katılımın yoğun olduğu festivalde Judo’cular büyük alkış aldılar.
Festivalde sahne alan Bahar Gökhan ve Grup Vizyon birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Hem sahne şovlarıyla hem de güzel sesiyle göz doldurdu. Gecede halka eğlenceli dakikalar yaşattı.
Gecenin sonunda Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan Bahar Gökhan’a hediye takdim etmesiyle festivalin ikinci gecesi sona erdi.
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